Flaquea Juntos por el Cambio: se rompió el bloque de la UCR en Diputados

se rompió oficialmente el bloque en la Cámara de Diputados

La renovación Radical plantea un Bloque propio encabezado por @rodrigodeloredo pic.twitter.com/KoiCcmTtvQ — Emiliano Yacobitti (@Yaco_Emiliano) December 6, 2021

El nuevo bloque se llamará UCR-Evolución (la fuerza política de Lousteau) y estará integrado, además de De Loredo, por Martín Tetaz, Yacobitti, Carla Carrizo, Dolores Martínez (CABA), Gabriela Brouwer de Koning (Córdoba), Victoria Tejeda (Santa Fe), Pablo Cervi (Neuquén), Alejandro Cacace (San Luis), Danya Tavela (Buenos Aires), Marcela Antola (Entre Ríos) y Martín Berhongaray (La Pampa)

Pese al triunfo electoral a nivel nacional que Juntos por el Cambio logró en las legislativas y, particularmente, a pesar del crecimiento en la ponderación interna que alcanzó la UCR en esos comicios respecto de sus socios en la coalición opositora, la ebullición no pudo ser frenada en el radicalismo y, que asumirá su banca el próximo 10 de diciembre."La renovación radical plantea un bloque propio encabezado pro Rodrigo De Loredo", se titula en documento que difundió de manera oficial Yacobitti a través de Twitter. El espacio de Lousteau y el dirigente de la UBA, duramente cuestionado por Elisa Carrió la semana pasada, se confronta con dirigentes históricos como Mario Negri, a quien Lilita y el sector PRO que respone a Mauricio Macri apoyan, hecho que expone que la disputa también tiene aristas extra correligionarias.“Más de una decena de diputados de distintas provincias hemos tomado esa decisión porque no estamos de acuerdo con que se repitan las mismas vocerías que vienen expresándose en nombre del partido desde hace décadas. No es una cuestión de nombres sino de representación social”, se informó a través de un comunicado oficial.“Los argentinos deben ver su voto reflejado en la conformación de los bloques y en la distribución de roles en las Cámaras”, se agregó en el texto, encabezado por UCR-Evolución, la fuerza política de Lousteau.Y continúa:La conclusión de la nueva ruptura a nivel interno en la UCR deja claro que, separados entre radicales pero sin escindirse de Juntos por el Cambio, los diputados del nuevo bloque conformarán un espacio mayor que el conformado por la Coalición Cívica, por ejemplo.La intención de conformar un nuevo bloque de la UCR ya había sido expresada por Yacobitti, que además había adelantado que “lo único que no se puede romper es Juntos por el Cambio”, anticipando el descontento intra partidario pero no con la coalición.“Por eso, hemos buscado persuadir hasta el último instante a los diputados, en defensa del presente y del futuro de nuestro partido. No tenemos dudas de que una amplia mayoría de los radicales, e incluso de los diputados recientemente electos del radicalismo, han escuchado la voz y el mandato de la gente: renovarse. Debemos terminar con la distribución de cargos basada en las relaciones personales y las internas partidarias y ser consecuentes con el pensamiento de los ciudadanos”, agregan.