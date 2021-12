Secco y su mensaje a Juntos: Que las internas no se conviertan en un reality show

El fin de semana, Mario Secco fue reelegido como presidente del partido Frente Grande. En el congreso nacional de esa entidad partidaria se convalidó su conducción por cuatro años más- Estuvo presente el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro.

❤️ El @FGNacional es uno de los tres partidos más grandes del país y forma parte del @FrenteDeTodos. Es otra de las herramientas políticas de nuestra conductora, @CFKArgentina, para construir una patria con igualdad y crecimiento 💙 — Mario Secco (@MarioSeccoOK) December 4, 2021

dijo en diálogo con Política Argentina, sostuvo al valorar la figura del ministro.Secco destacó el clima de unidad del Frente de Todos., señaló el intendente de Ensenada al recordar que “cuando se arma Unidad Ciudadana, el Frente Grande representó el 74 por ciento de UC”.Por otra parte, cuestionó la interna de la UCR tras la ruptura del bloque en Diputados. “En toda alianza, siempre existen internismos. Incluso es común. Pero los internismos no tienen que terminar siendo un reality show. Al contrario, tienen que trabajar con seriedad y nobleza partidaria. No hay que llegar al chisme o cuestiones de rosca que no sirven para nada. Cuando no hay conducta partidaria terminan siendo estas cosas para lastimar a algún dirigente”, señaló.Y enfatizó: “Nosotros, con mucho respeto trabajamos para tener la conducta partidaria correspondiente y mantener la unidad”.