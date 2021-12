Desde el bloque de Stolbizer y Monzó relativizaron la ruptura de la UCR

(R9 Tras la ruptura del bloque UCR dentro de Juntos por el Cambio, el diputado nacional Sebastián García de Luca sostuvo: "No me parece que sea tan grave".(R), dijo de Luca en diálogo con Radio Nacional luego de que hoy se confirmara la ruptura del bloque radical, que quedará con un sector mayoritario que responde al diputado cordobés Mario Negri y otro referenciado en el radical porteño Martín Lousteau.Para el exsecretario de Interior en la gestión de Mauricio Macri, no obstante, hay temas que deberían discutirse dentro "de una mesa reservada, en una mesa con los referentes del espacio". "Me recuerda la discusión previa a las primarias, cuando parecía que ir a una primaria era un conflicto, y en cambio se logró ampliar la base electoral de Juntos por el Cambio", dijo García de Luca.Pero el diputado advirtió que el frente sí deberá ver como se muestra "de una manera madura ante la sociedad". Finalmente habló de un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y pidió "discutirlo con seriedad y madurez". "Hay que llegar a un acuerdo con el Fondo, todas las partes han manifestado la voluntad" en este sentido, señaló, pero consideró que "hace falta primero que el Gobierno presente la propuesta" por escrito.