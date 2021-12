Cumbre PRO: foto de unidad de Macri, Larreta y Bullrich a contrapelo de la pelea en la UCR

en el mismo día en que se conoció la fractura del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados y con rumores de conflictos que casi llegan a las piñas, el PRO logró superar momentáneamente las fricciones internas entre "halcones" y "palomas" y consiguió una foto de unidad, con ratificación de autoridades parlamentarias incluida

Juntos por el Cambio atraviesa días tormentosos, llamativamente luego de ganar elecciones legislativas a nivel nacional pero ante un clima de declive tras las exitosas PASO. En ese contexto,El expresidente, el jefe de Gobierno porteño,; la titular del PRO,; y los principales dirigents de ese espacio en todo el país se reunieron esta tarde en el Yacht Club de Olivos para mostrar ese gesto de unidad e "intentar descomprimir" las tensiones generadas en el interbloque de Juntos por el Cambio (JxC), tras la ruptura de la bancada de la UCR.Así lo informaron voceros del espacio. Además de Macri, Larreta y Bullrich estuvieron y fueron ratificados los jefes de los bloques de diputados,, y de senadores,. Estuvieron también legisladores salientes y aquellos que juran mañana. Se buscó, según las mismas fuentes, una "postal" de un PRO unificado en el Congreso, aunque también hubo discursos centrados en los desafíos que vienen para la oposición.Independientemente del escándalo del radicalismo con la ruptura de hoy, el PRO tampoco llegó a la escena de esta tarde holgado de paz: es que pudo resolver sus diferencias hace días respecto de las autoridades de los bloques legislativos. A diferencia de la UCR, hubo solución y los problemas no se ventilaron a cielo abierto.Una semana después de las elecciones, Patricia Bullrich intentó robarle la presidencia del bloque en Diputados a Ritondo y reclamar un cambio del “perfil político” de la bancada, pero el actual titular de la bancada, con apoyo larretista y macrista, le mostró los números, consiguió un aplastante triunfo interno y la ex ministra de Seguridad tuvo que guardar la ofensiva en el bolsillo.Así, en el encuentro PRO de hoy también hubo evaluación de qué podría significar para la coalición la pelea radical de hoy. Piensan que afectará poco., señalan.En la reunión macrista, los principales referentes del PRO en la provincia de Buenos Aires analizaron la próxima renovación de autoridades en el distrito y los desafíos parlamentarios para el próximo año.Uno de los temas sobre los que empezó a discutirse en privado fue qué posición asumirá Juntos por el Cambio ante las negociaciones del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para resolver la deuda impagable que dejó Macri. Ya están de acuerdo, sostienen, en que no aprobarán a "libro cerrado" un acuerdo con el Fondo. Es decir, ponen condiciones. También hay quejas acerca del avance de Alberto Fernández y Martín Guzmán para que el organismo evalúe las condiciones del endeudamiento firmado por el ex presidente. Incluso pese a que el organismo internacional señala que es un procedimiento habitual. ¿No desean que se investigue si hubo irregularidades?De todos modos, en el PRO esperarán a que la Mesa Nacional de JxC unifique la posición que adoptará. Por la escalada de la pelea interna de la UCR el encuentro de la conducción nacional opositora se postergó para la semana próxima.