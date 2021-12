Google publicó su ranking de búsquedas y Qué es el AMBA y cómo votar estuvieron entre las más consultadas

Google presentó este miércoles “El año en búsquedas”, el resumen anual que analiza cuáles fueron los términos que despertaron mayor interés durante 2021 en Argentina. Según sostuvieron, “a diferencia del año pasado, en el cual la pandemia protagonizó la mayoría de las listas”, esta vez fueron más diversos los temas que despertaron la curiosidad de los argentinos como la Copa América, las elecciones, los Juegos Olímpicos y los eventos de descuento (Hot Sale y CyberMonday), entre otros.

Con respecto a las elecciones, se destacan el “¿Cómo votar?” y “¿Cómo van las elecciones?”. En tanto, la coalición política más buscada fue Juntos por el Cambio y luego el Frente de Todos se ubica en segundo lugar. El tercer y cuarto partido político más buscado en estas elecciones 2021 son Avanza Libertad y el Frente de Izquierda y los Trabajadores- Unidad (FIT).

Cabe señalar que entre las preguntas que comienzan con “qué” más consultadas por los argentinos se encuentran “¿Qué significa ‘nashe’?”, un término popularizado por streamers que se usa para decir que algo está muy bueno, “¿Qué pasa si no voto?”, “¿Qué dinosaurio tiene 500 dientes?” y“¿Por qué es feriado el 8 de octubre?”, encabeza la lista de consultas que comienzan con “por qué”, seguida de “¿Por qué no anda WhatsApp?”, “¿Por qué es feriado el 21 de junio?”, “¿Por qué Messi se va del Barcelona?”, “¿Por qué no se come carne en Semana Santa?” y “¿Por qué se inventaron las motosierras?”En cuanto a los hechos más “googleados” por los argentinos durante 2021 se destacaron la Copa América, la NBA, el Hot Sale, las Eliminatorias Qatar 2022, los Juegos Olímpicos 2021, el CyberMonday 2021,, el Cohete chino, Semana Santa y la Copa Libertadores.En la lista de personas más populares en 2021, el primer lugar es para Mauro Viale por la noticia de su fallecimiento el pasado 11 de abril luego de contraer coronavirus. También integran ese listado: Wanda Nara, “Chano”, “Dibu” Martínez, China Suárez y Alec Baldwin.