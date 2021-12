Alberto Fernández participó de la apertura de la Cumbre con Biden pero su exposición será mañana

Finalmente el presidente Alberto Fernández participó hoy de la apertura de la Cumbre por la Democracia, convocada por el Gobierno de los Estados Unidos, pero realizará mañana su intervención en el encuentro

La Casa Rosada confirmó de manera oficial que el Jefe de Estado estuvo en la apertura del encuentro, que fue conducida por el presidente estadounidense Joe Biden, pero su discurso público, que estaba prevista para hoy, quedó pospuesto para mañana.La postergación fue fundada en la extensión de los discursos que antecedían al de Fernández, según se confirmó de manera oficial.En la carta de invitación que fue enviada el 9 de noviembre último, el mandatario estadounidense "reconoce y valora el acompañamiento" de la Argentina "en la labor para construir sociedades democráticas respetuosas de los Derechos Humanos que es lo que permite prosperar a nuestros ciudadanos".Del evento participan líderes de Estado y Gobierno, y representantes del sector privado y de organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos, además de personalidades de la política, el arte y la cultura.En su discurso de apertura, Biden alertó sobre los "alarmantes retos" a los que se enfrenta la democracia en el mundo y llamó a "actuar" para defenderla., indicó el mandatario al abrir el encuentro del que no participan ni China, ni Rusia, ni varios países de Latinoamérica, como Cuba, Venezuela o Bolivia.Y aseveró, acompañado por el secretario de Estado, Antony Blinken: "La democracia no ocurre por accidente. Tenemos que renovarla cada generación".Entre estos desafíos, enumeró la insatisfacción ciudadana con los regímenes democráticos que "no cumplen" con sus necesidades, pero insistió en que pese a esto se trata del mejor sistema para garantizar la "dignidad humana" y "resolver problemas"."La democracia no es un estado, es una acción", continuó, al tiempo que garantizó que, durante la cita, los participantes buscan "hacer compromisos concretos" para "mejorar" la democracia, luchar contra la corrupción o proteger los Derechos Humanos.