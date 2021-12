La UCR de tres provincias exigió a sus diputados abandonar el espacio de Lousteau y volver con Negri

ahora la conducción del radicalismo en tres provincias salió a cuestionar la decisión de un grupo de diputados electos por esos distritos de romper el bloque de la UCR en la Cámara baja para formar una bancada aparte de 12 legisladores referenciada en el senador nacional Martín Lousteau

La fuerte interna que se desató en ladespués de las elecciones escaló y pese a que todos esperan que decante, aún sigue sin suceder:Los titulares de los comités radicales de las provincias de, salieron a cuestionar a este grupo de legisladores que integran el espacio Evolución Radical, y les solicitaron que, es decir la que lidera Mario Negri en representación del "radicalismo tradicional".En primer lugar, el presidente del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical de La Pampa (UCR),, afirmó que, desde el partido, no comparten la fractura del bloque de diputados nacionales, y planteó que "la renovación partidaria nunca se logra partiendo desde una ruptura"., argumentó.Por eso, relató a Télam que tuvieron "reuniones por lo que ha pasado en el bloque de diputados nacionales de la UCR, que entre sus protagonistas tiene al diputado nacional Martín Berhongaray de La Pampa" y que consideran que "si se busca una renovación partidaria, no es con ruptura sino con unidad".No obstante, Marcantonio señaló que "esta situación excede a Berhongaray" y planteó que desde la UCR pampeana no comparten esa decisión, "mucho menos en estos tiempos, donde salimos de una elección en la que la gente depositó su voto de confianza en la oposición que conformamos junto a Propuesta Federal".Tras señalar que tratarán de "revertir la situación", el dirigente descartó una medida disciplinaria contra Berhongaray, aunque le pidió que reconsidere su postura porque "es el momento de estar más unidos que nunca, para enfrentar estos dos años difíciles que quedan del Gobierno".Desde el Comité Provincia de lade Neuquén se pronunciaron en el mismo sentido y solicitaron al diputado nacional Pablo Cervi, quien abandonó el bloque mayoritario encabezado por Negri, que se reincorpore al bloque original por la “unidad partidaria”., se afirma en el texto difundido por el radicalismo neuquino.Cervi es uno de los 12 diputados nacionales que abandonaron la bancada presidida por el cordobés Negri y armaron un bloque aparte en el Congreso Nacional, encabezado pory referenciado políticamente con Lousteau y el diputadoEn el texto firmado por, titular de la UCR neuquina, y, secretaria general del partido en el distrito, se hace un llamado “a la dirigencia nacional a agotar todas las instancias de negociación posibles a los fines de lograr la reunificación del bloque de diputados nacionales”.Por último, desdeel Comité Provincia le pidió a la diputada nacional Marcela Ántola que retorne al bloque de la Unión Cívica Radical en Diputados, en alusión a la bancada de Negri, luego de que la legisladora anunciara que formará parte del grupo de UCR-Evolución., concluyó la UCR de Entre Ríos a través de un comunicado.