Alberto Fernández entregó viviendas y habló del FMI: "No vamos a postergar es el desarrollo argentino"

el presidente Alberto Fernández habló de las negociaciones e insistió en que los resultados de ninguna manera significarán dejar de lado el "desarrollo" del país

Mientras los equipos técnicos de la Argentina negocian con el staff dellas condiciones de un nuevo acuerdo que haga sustentable el pago de la deuda que dejó el gobierno de, con la expectativa de cerrar la reestructuración antes de fin de año,El jefe de Estado pidió a la sociedad argentina "no temer" ante la negociación con el organismo de crédito internacional por el pago de la deuda, al asegurar que "lo único" que su gestión no va a "postergar" es el "desarrollo argentino"., expresó Fernández durante un acto en Ezeiza.Se trató de un acto en el que el Gobierno nacional hizo, además de otorgar viviendas del plan Procrear y recorrer obras del Programa Reconstruir., enfatizó el mandatario respecto de la entrega de viviendas, y manifestó su satisfacción al ver que el Gobierno avanza en la entrega de viviendas, "facilitando el acceso a quienes pueden tomar un crédito y garantizado techos para más argentinos".Por eso, Fernández sostuvo que "si hay algo que muchos argentinos necesitan, cientos de miles, millones, es un techo y una casa propia; una casa digna, un lugar donde vivir sin los sobresaltos de andar buscando siempre un techo porque se vence el contrato", en clara alusión a la situación de los inquilinos, perjudicados durante los últimos cuatro años del macrismo y el 2020 signado por la pandemia.Al respecto, consideró que "donde los argentinos no pueden acceder a los créditos" de viviendas del sector privado "tiene que estar el Estado, que tiene que igualar y dar a todos las mismas condicione para poder progresar"., planteó el mandatario, que compartió el acto con los ministros de Desarrollo Territorial y Hábitat,, y de Obras Públicas,, entre otros funcionarios.En ese punto, Alberto reiteró el objetivo de su Gobierno de que "crezca toda la Argentina", y precisó que "si el crecimiento económico" que arrojan los datos "sirve para que algunos crezcan y otros se vean postergados, ese crecimiento no sirve"."El crecimiento sirve si les llega a todos", insistió el mandatario, que antes de brindar su discurso hizo entrega de las viviendas a los beneficiarios del plan.