Cristina al pueblo argentino: Salgan a la calle cuando tengan que defender sus derechos

Junto a Alberto Fernández, Lula da Silva y José “Pepe” Mujica, la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner celebró que hoy se cumplen 38 años de democracia en Argentina y es el Día internacional de los DDHH. La ex jefa de Estado destacó además los premios que le dieron a las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.

También hizo referencia a cómo dejó el país en 2015. “Teníamos el endeudamiento externo más bajo que se recuerda. Que no se hagan los giles esos que van a los canales de televisión a dar números a la bartola. Bajamos la deuda en dólares, le pagamos al Fondo y dejamos el salario mínimo en dólares y la jubilación más alta de Latinoamérica”, señaló.

“Los dos presidentes radicales que tuvieron se los tumbó el FMI. Despabílense muchachos”, relató al recordar cómo fue la dinámica con el organismo internacional en la presidencias de Alfonsín y De La Rúa.

Cristina hizo un recorrido además por estos ultimas decenios. Recordó como festejaron el Bicentenario del país junto a los dirigentes latinoamericanos en 2010. "El 25 de Mayo, en el Bicentario, cruzamos esta plaza con millones de argentinos. No había vayas. No había custodias. Éramos gobernantes, presidentes de gobiernos nacionales, populares y democráticos que junto al pueblo recorríamos las calles. Protagonizamos un momento histórico. Fue un momento único en la historia de Latinoamérica en términos de crecimiento económico, inclusión social, generar puestos de trabajo y autonomía nacional para tomar decisiones", señaló.

Y resaltó una de las políticas fundamentales de Néstor Kirchner: el desendeudamiento.

LA PROBLEMÁTICA DE LA DEUDA

Y enfatizó: sostuvo al cuestionar el Lawfare mientras se escuchaban canticos desde la Plaza a lo que Cristina respondió: "Los brasileños necesitan que Lula vuelva a ser presidente del Brasil. No es que pronostique nada, pero cada vez que cantaron "vamos a volver" no se equivocaron".

Asimismo, tuvo una chicana para la UCR.

Y después apuntó a Macri: sostuvo Cristina al remarcar que "todos los partidos políticos con representación parlamentaria le digan al Fondo que no se va a aprobar ningún acuerdo que no permita la recuperación".

En este marco, le pidió al presidente Alberto Fernández.

Dijo Cristina al remarcar la necesidad de mayor participación ciudadana.