Alberto Fernández: "Hoy empezamos a construir la Argentina que soñamos, entre todos y todas"

El presidente Alberto Fernández aseguró este viernes que la pandemia alteró la agenda pero que el Gobierno no dejó de cumplir las promesas que asumió en 2019 y reiterò que se va a tomar todo el tiempo que haga falta para "garantizar" que el acuerdo con el FMI le sirva al país, al cerrar el acto por el Día de la Democracia., apuntó contra la oposición, y resaltò:Al respecto, le ratificò a la Vicepresidenta que el acuerdo con el organismo multilateral no comprometerà "el desarrollo y el crecimiento social de la Argentina"., expresò ante una multitud en Plaza de Mayo junto a Cristina Kirchner y los ex mandatarios Pepe Mujica y Lula Da Silva.En esa lìnea, aseguró que su Gobierno hará "y para que, prometiò.El jefe de Estado ademàs manifestò que trabajarà para quey se pondràPor ùltimo, llamò a reivindicar y defender la democracia., y concluyò en queMiles de personas se congregaron en Plaza de Mayo para participar de la celebración del Día de la Democracia y los Derechos Humanos, convocada por el Gobierno nacional.