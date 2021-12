Horacio Rosatti rechazó las críticas al Poder Judicial: "No tenemos un mandato oculto () ni hay caza de brujas"

“No comparto que haya una caza de brujas al respecto. Siempre que sea un diálogo institucional, no tengo problemas. Es sano. Son tres poderes distintos, pero del mismo Estado”, enfatizó.

“Ni en el anterior gobierno ni en este me sentí sujeto de presiones. Ni por una persona, un órgano colectivo, organizado o desorganizado con relación a algún caso. No. Ni de un conjunto de personas ni de una persona en particular. Eso pasó en todas las causas en las que participé”.

(R) En una entrevista exclusiva con el Diario Perfil, el titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Hugo Rosatti, rechazó los cuestionamientos a su esfera por parte de la política. “El Poder Judicial es un poder, no un contrapoder. No tenemos un mandato oculto de la sociedad que hace que podamos ejercer una legitimación para oponernos a lo que no nos gusta. Contamos con el poder de declarar la inconstitucionalidad de leyes y reglamentos que hacen los otros poderes. En ese punto nos tenemos que manejar con equilibrio y prudencia”, sostuvo.En este marco, hizo referencia a la dinámica entre los tres poderes. Dijo creer en el “diálogo interpoderes”.También se refirió a la relación con la vicepresidenta de la Nación y no se percató en brindar elogios. “Con Cristina Kirchner tuve mucha relación en la Convención Constituyente. Yo era vicepresidente primero y ella creo que era vicepresidenta tercera del bloque justicialista.”, destacó.Respecto del Consejo de la Magistratura admitió tener otra “perspectiva y panorama” de la realidad judicial. Las palabras del magistrado se dieron a días de la presentación de un proyecto del oficialismo que tiende a ampliar la estructura del Consejo a 17 integrantes. También fue consultado puntualmente sobre la diferencia que existe en términos prespuestarios para ambas instancias.“Tenemos en estudio un tema del Consejo de la Magistratura. También hay proyectos de ley que pueden cambiar la estructura actual. Quiero ser respetuoso sobre el funcionamiento tanto jurisdiccional como administrativo y económico financiero del Consejo de la Magistratura.Lo demás sería irrespetuoso”, señaló.Asimismo, fue consultado sobre la dinámica judicial, política y mediática que denuncian tanto desde el Frente de Todos como desde Juntos por el Cambio. Se limitó a decir: