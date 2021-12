Juntos por el Cambio no para de dividirse en Diputados: ya tiene 10 bloques y sigue sin presidente

Las dificultades del interbloque Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados de la Nación se siguen apilando, pese al triunfo electoral en las elecciones legislativas de noviembre. Cuando parecía que las divisiones había acabado con la modificación del bloque PRO por "Frente PRO" y que la partición llegó al freno en siete bancadas, hubo marcha atrás: el PRO sigue como PRO y de los tres espacios fundadores que la coalición opositora supo tener ahora pasa a tener 10 bloques a su interior

a los tres presidentes Ritondo (PRO), Juan Manuel López (CC-ARI) y Negri (UCR) se le sumarán Rodrigo de Loredo por Evolución Radical, Stolbizer por Encuentro Federal, Marcelo Orrego de Producción y Trabajo (bloque de dos), Ricardo López Murphy por Republicanos Unidos, Javier Poggi por Avanzar San Luis, Carlos Zapata por Ahora Patria (estos últimos tres, monobloques) y Paula Omodeo, (cuarto monobloque que aún no tiene nombre)

¿Por qué? Porque la "amplitud" parece haber sido demasiado para controlarla yEl primer problema, y principal, lo tuvo menos de un mes de las elecciones, cuando el bloque del radicalismo en Diputados se rompió en dos y quedó, por un lado, el espacio correligionario "tradicional" conducido con apoyo externo por, y por otro el sector "renovador" con el mandato desde el Senado dedelegado enen la Cámara baja.A esa altura ya se sabía quele habían "robado" dos diputados al PRO para armar su propia bancada (no "identificada" con) y que había chances de que se segregaran algunos monobloques. Ante eso, el PRO "tradicional" macrista se atajó y propuso agregarle "Frente" a su nombre por delante y así contener más sangrías internas. Incluso, en la sesión preparatoriahabló de "Frente PRO".Pero todo fracasó: como ya se puede ver en la web de Diputados y se manifestará en la próxima reunión del bloque,El siguiente problema que tiene el interbloque JXC es definir quién manda, es decir quién será el presidente. Según hicieron saber, la definición se estiraría lo máximo posible, o sea hasta febrero de de 2022, después de la playa y las vacaciones. Sucede que la interna tiene al radicalismo aún en ebullición pero además tiene la multiplicación de bloques de difícil "conducción".Los números (50 integrantes) indican que corre con ventaja es el titular del PRO, Ritondo, pero resta saber qué pasará con las autoridades partidarias del radicalismo, que se definen este mes y la batalla entre Lousteau y el gobernador de Jujuy Gerardo Morales no tiene fin.Incluso, según explicaron a Infobae desde el interbloque, la multiplicidad de bloques se trasladará a las sesiones hasta a la hora de hablar. “No habrá un cierre por el interbloque sino que cada uno de los bloques tendrá su propio cierre a la hora de discutir los temas. Ahora, por ejemplo, cuando se discuta el Presupuesto 2022 en el recinto de la Cámara de Diputados; por el lado de Juntos por el Cambio habrá 10 cierres de exposiciones”, dijeron.Aunque aseguran que esto no repercutirá a la hora de votar porque “todos están en el paraguas de Juntos por el Cambio”, hay desconfianza y nadie se la juega. “En los temas más importantes puede ser que se muestre unanimidad, pero ahora hay que negociar con los 10 bloques la posición. Si no quedan todos relativamente contentos puede ser que se te escape algún voto en el medio de la discusión”, dicen.