"Te echan": Fernando Iglesias se burló de Milei por faltar el primer día al Congreso y se cruzaron

En el sector privado, si faltás el primer día de laburo, te echan. — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) December 14, 2021

Como siempre dije. No me metí en el barro para participar de la farsa de los políticos, sino para desenmascararlos. Antes de discutir ningún presupuesto deben discutir cómo ponerle un fin a las arbitrariedades del Estado que solo benefician a la casta política. — Javier Milei (@JMilei) December 14, 2021

Me parece irrelevante la "ausencia" de Milei. No es parte de la comisión. Pero es exactamente el tipo de acusación populista que nos ha hecho por años mientras gritaba LA CASTA POLÍTICA! metiendo en la misma bolsa a los delincuentes y a los que los combatimos y denunciamos #Karma — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) December 14, 2021

Hubo un nuevo capítulo de los ya tradicionales cruces en redes sociales entre, tal vez el más violento de los "halcones" del macrismo en Juntos por el Cambio, y, representante del flamante sector libertario. En este caso,, que fue la exposición desobre el Presupuesto 2022., tuiteó, picante, el ex DT de voleibol, para pegarle a Milei sin nombrarlo. Cabe recordar que el influencer liberal no se presentó a la actividad para poder ir a una charla privada en Rosario y no es parte de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, aunquetampoco la integra y participó de todos modos.Horas después, Milei, también sin nombrarlo, recogió el guante - ante la marea de críticas que recibió, incluso de propios - y escribió:En medio de infinidad de respuestas a perfiles cercanos al libertario, Iglesias volvió a referirse a la polémica. En primer lugar, le bajó el precio al economista al sostener que le parece "irrelevante la ´ausencia` de Milei" porque "no es parte de la comisión".Sin embargo, lo volvió a castigar:Aunque parezca insólito, Milei y dirigentes y armadores de su entorno dijeron con seriedad que Guzmán había colocado su visita al Congreso en esa fecha para "evitar" al economista libertario.