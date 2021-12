Córdoba: 110 contagios confirmados, 800 aislados y analizan si es brote de Ómicron

En la ciudad de Córdoba, un brote de casos de coronavirus dejó un saldo de al menos 110 contagios y 800 personas aisladas. Las autoridades sanitarias de la provincia investigan si las infecciones corresponden a la variante Ómicron. De confirmarse que se trata de la variante catalogada como de “preocupación” por la OMS, será el primer brote de la nueva variante registrado en Argentina. Mientras que los casos de coronavirus subieron 42% en una semana en el país.Al respecto se pronunció el ministro de Salud cordobés, Diego Cardozo, quien señaló que "sólo falta la certificación del Instituto Malbrán, pero hemos secuenciado en nuestro Laboratorio Central las muestras de los casos positivos y no son Delta, no son Manaos, no son Lambda. Las características del genoma nos permiten decir que son compatibles con la variante Ómicron".¿VUELVE LA CUARENTENA?Tras el brote de la variante Ómicron del coronavirus, el Gobierno de la provincia de Córdoba le pediría a la Nación que todos los viajeros que arriben a la Argentina desde el extranjero se aíslen por diez días. Según adelantaron, la medida se aplicaría a cualquier persona que ingrese desde el exterior sin importar desde dónde provenga. La propuesta se llevaría a la próxima reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa).“¿Vuelve la cuarentena? Córdoba le propondrá a la Nación que todos los viajeros que ingresen desde el extranjero realicen diez días de aislamiento obligatorio. La medida se evalúa para minimizar los riesgos por los contagiados con la variante Ómicron”, anticipó este martes el periodista corresponsal de Telefé Córdoba, Martín Yori. La medida que se estudia se da tras el brote de casos en la provincia tras la detección de los primeros cuatro casos de la nueva variante.Luego de que la OMS confirmara el avance de Ómicron en África y parte de Europa, el Gobierno argentino dispuso restricciones a través de la Declaración Administrativa 1163/2021. El texto precisa que todos los viajeros procedentes de África o que hayan estado en el continente africano en los últimos 14 días previos a su llegada a la Argentina, deberán realizar un aislamiento obligatorio de diez días.El ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, confirmó que hasta este martes se confirmaron 54 casos de coronavirus que surgieron por la celebración de la fiesta de egresados en cuatro escuelas de gestión privada de la zona de barrio General Paz de la Capital. Además, hay más de 800 personas aisladas por lo que se prevé que en las próximas horas se confirmen más casos. “Tenemos 54 caos en poquitos días. Estamos abordando la comunidad de contactos. No descartamos que esté presente la variante Ómicron”, indicó el funcionario según informaron medios locales. Asimismo, destacó que “asusta” la velocidad de la transmisibilidad de la variante Ómicron en comparación con los registros sobre el avance de la variante Delta.