Máximo Kirchner sobre la negociación con el FMI: "Hay que buscar un acuerdo sustentable y no caprichoso"

El jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados,pidió a la oposición nucleada en Juntos por el Cambio y al jefe de Gobierno porteño,, que expliqué cómo iban a pagar los 44 millones de dólares de deuda externa que contrajeron con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El dirigente sostuvo que es necesario llegar con el FMI a un acuerdo sustentable que no signifique un ajuste severo para la Argentina.afirmó Máximo Kirchner en El Destape Radio.El líder del peronismo bonaerense además cruzó al FMI por la forma en que prestó a la Argentina.denunció Máximo Kirchner, quien recordó que Néstor Kirchner pagó la deuda con el FMI y que el macrismo utilizó para luego volver a endeudarse.Máximo Kirchner pidió que los esfuerzos de los argentinos no se vayan por el saco roto del pago de la deuda externa con el FMI.indicó al tiempo que agregó que el FMI tendrá que tener en cuenta que hubo una pandemia del coronavirus que obligó al cierre de actividades y a la caída de la economía argentina en 2020.El dirigente enfatizó al decir que sólo por el blindaje mediático el macrismo no resulta criticado por el FMI y por haber comprometido a la Argentina en los mercados a través de la deuda externa.opinó.