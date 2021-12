La mayoría de los pacientes internados por el aumento de casos de Covid-19, no están vacunados

En la Argentina en las últimas 24 horas se registraron 31 personas murieron y 4.819 fueron reportadas con coronavirus en un solo día. En total, desde que comenzó la pandemia, en el país hubo 116.857 fallecidos. En este mismo informe, la cartera sanitaria indicó que son 742 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías de 35,5% en el país y del 38,7% en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Avanza el Covid-19 en la Argentina y tras una meseta de contagios en los últimos meses, estás semanas se volvieron a disparar llegando a 5 mil casos por día. En este marco, se encienden las alarmas en los centros de salud y las terapias intensivas donde ya se están registrando más de 700 internados por la enfermedad. Ante este escenario, el jefe de Terapia Intensiva del Sanatorio Otamendi,diálogo con El Destape Radio y señaló que "el aumento de casos es muy preocupante" y puntualizó queEn esta línea, el profesional se refirió a las internaciones por Covid-19 y sostuvo que "la enfermedad había desaparecido como motivo de internación en terapia intensiva y ahora reapareció"., resaltó.Dubin dio un contundente detalle respecto a los pacientes internados con Covid-19 y puntualizó que ", indicó Dubin. "No hay ninguna duda de que la vacuna protege contra la internación en terapia intensiva y la muerte", resaltó. Además planteó que "es necesario un esquema de vacunación completo". "La falta de vacunación no es por falta de vacunas. Hay un grupo de gente a la que la vacuna no llega", advirtió el intensivista.Además señaló que "los grupos anti vacunas, delirantes, terraplanistas, han sido siempre muy débiles". "Hay opiniones de la política y los medios sobre la vacunación que han dejado secuelas", indicó Dubin. Por último hizo referencia al Pase Sanitario y sostuvo que no va a pasar de una formalidad por lo queEn esta misma línea, un informe de la(SATI) demuestra que el 61% de los pacientes internados en salas UTI cuentan con vacunación nula o incompleta. De momento, aseguran que "la ocupación se mantiene estable". De la encuesta -que es parte de un trabajo de diagnóstico de situación que la SATI viene realizando desde hace meses y que se había interrumpido por el descenso de casos pero se retomó ante su incremento- participaron en forma voluntaria 102(UTI) tanto públicas como privadas que representan un total de 1.514 camas.En promedio, el trabajo encontró una ocupación del 68% de las camas, de las cuales sólo el 4,4% era de personas con Covid-19 (66 pacientes). De este universo de 66 pacientes, el 63% requirió asistencia respiratoria mecánica, con una edad promedio de 60 años. Sólo uno de estos pacientes tenía las tres dosis de las vacunas (1,7%); 22 tenían las dos dosis (36%); ocho tenían una sola dosis (13%) y 29 pacientes estaban sin vacunar (48%).", describió el informe y añadió que. Finalmente, la sociedad científica recordó que el informe es sólo "una muestra, que no reemplaza a las estadísticas oficiales".El Gobierno Nacional implementará el pase sanitario a partir del 1° de enero como requisito para asistir a aquellas actividades que representan mayor riesgo epidemiológico. Quienes quieran participar de eventos en espacios cerrados o que reúnan más de mil personas deberán acreditar contar con el esquema de inmunización contra el coronavirus.La forma de acreditación será a través de la aplicación “Cuidar – Sistema de prevención y cuidado ciudadano contra COVID-19” que puede descargarse en forma gratuita en las tiendas de aplicaciones oficiales de Android e iOS.