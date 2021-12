Pastori justificó el rechazo al Presupuesto: No se puede aprobar cualquier cosa en aras de la gobernabilidad

“Me pareció una actitud de soberbia de parte del gobierno de pretender llegar a una sesión sin consensos mínimos y más cuando se trata de una ley tan trascendente como la de Presupuesto, en el marco de las condiciones que estamos viviendo previo a un acuerdo con el FMI”, remarcó el ex diputado nacional de la UCR Luis Pastori para quien “el oficialismo tendría que haber tomado una actitud de tolerancia y diálogo”.

El Frente de Todos no logró conseguir los votos necesarios para la aprobación del proyecto de Ley relativo al Cálculo de Gastos y Recurso para el Ejercicio 2022., señaló.Para Pastori,, señaló.Y dijo lamentar, añadió.Por último, evitó hablar de la interna de la UCR e hizo referencia a la cantidad de bloques que tiene la coalición opositora. “No me preocupa que haya diez bloques en el inter bloque. La cantidad de los mismos guarda relación con el hecho de que hubo sectores que se incorporaron a la coalición. Es algo positivo en la medida que haya una tarea consensuada”, concluyó el ex legislador.