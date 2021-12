De Pedro a JXC: "Hace un tiempo tocaban la puerta de los cuarteles. Ahora se presentan a elecciones, un avance"

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, cruzó a la derecha antiperonista y alertó que el bloqueo del Presupuesto 2022 llevará a que las obras públicas plasmada en la llamada ley de leyes no podrán realizarse."Ya deberíamos terminar con el antiperonismo. Necesitamos una derecha que haga propuestas y campaña sin mentir", resaltó De Pedro y pidió por una "oposición sea responsable". "Hace algunos años tocaban la puerta de los cuarteles, ahora se presentan a elecciones. Eso es un avance. Ahora falta que tengan un proyecto político y lo digan", agregó Wado.El funcionario explicó que en el Presupuesto 2022 integraron obras luego de una reunión con los gobernadores del Norte donde se consensuaron qué necesitaban para aumentar la producción y logística y se plasmaron en el presupuesto.En diálogo con El Destape Radio, el funcionario señaló que "todas las obras que están en el presupuesto no se van a poder hacer, quedaron boicoteadas y frenadas por una actitud irresponsable" y agregó que "el antiperonismo siempre termina prefiriendo el daño a la construcción".El ministro recordó el pasado de los dirigentes de Cambiemos al manifestar que "se repiten los del Megacanje, los del Corralito, los del recorte a los jubilados, Patricia Bullrich, López Murphy, Lombardi". Y advirtió que “cuando les toca gobernar hacen siempre lo mismo".PODER JUDICIALEl ministro resaltó que en la Corte Suprema hay 2 miembros de 4 que fueron designados por Mauricio Macri y focalizó que "estamos ante una oposición que está al límite con las cuestiones institucionales. Hay que llamarlos a la reflexión"."El Gobierno va a actuar con firmeza y vamos a cumplir lo que prometimos en campaña", remarcó De Pedro. El funcionario reflexionó acerca de los medios de comunicación y los acusó de ocultar las buenas noticias, blindar a Macri y buscar impedir que las personas accedan a la información."Hay una protección mediática fenomenal del nefasto gobierno de Macri", resaltó. Y destaco que "en los medios hegemónicos no hay una sola reflexión de las consecuencias que tuvo haber vuelto al FMI. Vimos 500 notas sobre el sueldo de la empleada de Victoria Donda y no hay una sola nota sobre quiénes son los responsables de endeudar a la Argentina. Es una vergüenza", resaltó.