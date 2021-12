Recalde insistió en que el gobierno debe poner dinero en los bolsillos de los jubilados y trabajadores"

El ex diputado nacional Héctor Recalde recordó la crisis del 2001 que terminó con el gobierno de Fernando De la Rúa. “No tuvo la gravedad de una guerra civil, pero fue un episodio triste en nuestra historia del país. Fue un antes y después de Argentina. Por suerte, estos dos años que estamos viviendo, más allá de la situación económica y la pandemia, son muy distintas”, señaló.

Con criticas a la oposición, en particular sobre aquellos que tuvieron un rol en el gobierno de la Alianza, el ex legislador nacional enfatizó:, sostuvo.Lejos del pesimismo que significó la frustración del Que se vayan todos, Recalde remarcó que “es un momento donde se está dando un cambio en la región”. Para él,En este sentido, dijo no tener ninguna duda de lo que hay que hacer es profundizar las políticas del Frente de Todos., insistió.Por otra parte, manifestó sus inquietudes sobre el fallo de la Corte Suprema que determinó la inconstitucionalidad del proyecto para ampliar el Consejo de la Magistratura., recalcó.