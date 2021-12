Habló Macri: desde el "peor planero" que ahora "sueña" hasta el "mapuche trucho que te roba la casa"

El ex presidente Mauricio Macri aprovecha la imposibilidad judicial que pesa sobre él para salir del país por el procesamiento que pesa en su contra en el marco de la causa por el espionaje ilegal a familiares de víctimas del ARA San Juan y da notas a medios amigos

“Hasta el peor planero sueña que su hijo tenga otra vida”

Te toca un mapuche trucho en el sur que te roba la casa y te la prende fuego. Y lo apoya el Estado

En este caso, Macri se la agarró, por un lado, con los más vulnerables, a los que tildó de "los peores planeros", y, por otro, le pegó a los "mapuches truchos", a quienes acusó de "robarte la casa y prenderla fuego", sin tener en cuenta el reclamo histórico de los pueblos del sur.Según consideró Macri, las restricciones que se impusieron en el mundo y la Argentina - aunque casualmente sólo habló de la provincia de Buenos Aires - por la pandemia del coronavirus generaron algo así como, según trató de explicar, una modificación en la matriz de pensamiento de las clases sociales más vulnerables del país., analizóEn ese punto llegó la frase más repudiable de Macri, que siempre deja alguna en ese sentido:Para completar, Baby Etchecopar, el periodista macrista que lo entrevistaba, contó una anécdota según la cual un chico que "recoge la basura" le contó que quiere que su hija estudié violín y él le ofreció su caridad. "El primer año que tu hija complete, yo le regalo el violín. Es mi ahijada de violín", dijo.El ex mandatario también se la agarró con los mapuches que reclaman en el sur por los territorios. Los acusó de ocupar viviendas y/o de prenderlas fuego. No conforme, contrapuso esa presunta situación con las personas que tienen ahorros, quienes según él compran viviendas en países como Estados Unidos., dijo Macri.Allí contrapuso esa idea con lo que pasaría en la Argentina. "Acá si vos no tenés un contacto, un amigo, se discute que se desaloje o no.", lanzó el ex presidente.La conversación continuó acerca del poder judicial y Baby Etchecopar contó que el entonces ministro de Justicia, Germán Garavano, lo llamó para preguntarle a cargo de qué juez había quedado la causa que le iniciaron las "feminazis" por haber insultado mujeres al aire.