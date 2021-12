Espionaje ilegal: Llorens y Bertuzzi dicen que no hubo asociación ilícita y rescataron a Macri y Arribas

Laconcluyó que no hubo asociación ilícita en la causa por espionaje ilegal que se habría cometido durante el macrismo, un expediente que comenzó en Lomas de Zamora y terminó en los tribunales deSegún el tribunal solo se probaron las maniobras de espionaje ilegal por parte de algunos agentes que integraban un grupo denominado, quienes realizaban tareas por “cuentapropismo”. Los jueces de la Cámara requirieron profundizar la investigación sobre los orígenes de la causa.El fallo dividido fue firmado por los jueces, que revocaron el procesamiento y dictaron la falta de mérito al extitular de la AFIy su segunda, que estaban acusados de asociación ilícita.Por otra parte, Majdalani fue procesada por incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque bajo su órbita estaban los exagentes de AFI, que quedaron acusados por violar la ley de inteligencia.. Se confirmaron procesamientos para Ruiz, Diego Dalmau Pereyra, Leandro Araque, Facundo Melo y Jorge “el Turco” Saez, Emiliano Federico Matta, María Andrea Fermani, Juan Carlos Silveira y Cristian Suriano, según el fallo.La falta de mérito también alcanzó a Emiliano Blanco, ex titular del SPF y a otras autoridades penitenciarias. A Dario Nieto, el secretario de Macri, se le confirmó la falta de mérito. También quedó con falta de mérito Susana Martinengo, exsecretaria de documentación presidencial.Vale recordar un detalle, bastante llamativo, de Mariano Llorens, flamante presidente de la Cámara Federal de Comodoro Py y vicepresidente de la Asociación de Magistrados. El juez Sebastián Casanello requirió a la Secretaría General de la Presidencia que informe si “registra una visita a la Quinta Presidencial de Olivos el día 6 de septiembre de 2019”. Es decir,Que Llorens entró es un hecho; que fue a ver a Macri también, él mismo lo confirmó; que esa reunión no tiene justificación también, ya que en ese momento Llorens no tenía ningún cargo institucional. Con todo esto,Casanello pidió esta información el viernes pasado, en el marco de una causa en la que se apunta contra el novel presidente de la Cámara Federal porteña por su encuentro con Macri y la explicación oficial que dio por aquel cónclave: que fue a conversar sobre cuestiones institucionales. Pésima explicación;Es que el punto central de la denuncia penal contra Llorens es la justificación que dio el camarista designado por Macri a sus encuentros con el entonces Presidente.(AFI). Ese caso luego pasó a Comodoro Py y ahora todos esos procesamientos y la falta de mérito que recibió Darío Nieto, el secretario privado de Macri, están siendo revisados por la Cámara Federal porteña, no es sorpresa, entonces que entre los jueces intervinientes esté Llorens.Esta tendenciosidad aparente, no sorprendió tampoco al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal que insistió en la Corte Suprema de Justicia con la recusación de los camaristas federales Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi para intervenir en la causa por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos. Los magistrados lo por "temor de parcialidad" de parte de los jueces.El trabajo anticipaba que Llorens y Bertuzzi se aprestaban a dictar un fallo que anularía gran parte de la investigación. La recusación se fundamentó en el supuesto "adelanto" que ambos jueces presuntamente hicieron al diario La Nación.En el escrito que presentaron plantearon que. Awad pidió a los jueces de la Corte, última instancia a la que se puede recurrir, queAhora bien, tanto acusados como acusadores podrán apelar esta decisión. La revisión estará en manos de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación, a cargo deEsa Sala -con la votación de los primeros- fue la que resolvió que el caso debía abandonar Lomas de Zamora y radicarse en Comodoro Py, ante las protestas de los querellantes kirchneristas. El juezDe Giorgi, a cargo de la investigación, deberá ahora reencausar el expediente con los lineamientos impartidos por sus superiores. En su juzgado también se anexó el atentado registrado en la casa del ex funcionario de Defensa del macrismo José Luis Vila.