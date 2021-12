Berni a Bullrich: "No entiendo por qué me debería pasar a JxC, yo no soy fundamentalista""

"no entiendo por qué me debería pasar a Juntos por el Cambio", indicó y agregó, "yo no soy fundamentalista, creo en los consensos, yo tengo diferencias marcadas en el Frente de Todos pero pasadas las elecciones tenemos que poner toda la energía en gobernar”

criticó a la exgobernadora Vidal quien se había referido a él, "un funcionario de la provincia de Buenos Aires, tiene que estar convencido del gobierno al que pertenece, sino es una falta de coherencia y es insostenible”

El titular de la cartera de seguridad bonaerense,, remarcó su "coherencia" y que "no es fundamentalista" a diferencia de la presidenta del PRO quien había planteado que "en tema seguridad (Berni) tiene ideas más similares a las nuestras que a las del Gobierno".Berni le respondió a los dichos de Bullrich y marcó su posición,, en una entrevista por TN.En ese sentido resaltó,e insistió, "soy tan coherente que por eso estoy en el gobierno de Kicillof",El Ministro bonaerense, lanzó y expresó que "Kicillof es el único que ha decidido comenzar un trabajo estructural, Vidal entregó la Provincia con menos policías".A su vezy planteó que "Vidal luchó contra una sola mafia y fue por orden de sus jefes políticos, la del juego clandestino". "Durante su mandato la Provincia se financiaba con el juego clandestino que era de sus jefes políticos", alertó.