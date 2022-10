Berni criticó a la Justicia por el asesinato del empresario Blaquier y detuvieron a "Lucianito"

Una vez ya detenidos Brisa de los Ángeles Villarreal y Luciano Jesús González, alias “Lucianito”, los dos jóvenes de 18 años que son los principales sospechosos de haber matado al empresario Andrés Blaquier el pasado sábado en la Autopista Panamericana, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, encabezó una conferencia de prensa para dar más detalles sobre el caso y apuntó duramente contra la Justicia., aseveró el funcionario del gobierno de Axel Kicillof, quien dijo que ya habían pedido la detención del sospechoso antes, sin respuestas. Incluso habló de que el hecho ocurrido este fin de semana fue “crónica de una muerte anunciada”.Con los papeles en su mano para ratificar sus dichos, Berni aseveró que solicitaron al Poder Judicial en septiembre y en octubre que se aprese a González, quien habría disparado contra Blaquier, y por eso le pidió explicaciones al juez de garantías de Escobar Luciano Javier Marino. “narró sobre el pasado delictivo del joven que fue detenido anoche.“Después cumplieron 18 años en septiembre y de septiembre a hoy están sindicados y filmados en más de dos delitos con robo a mano armada”, acotó sobre los jóvenes que abordaron al empresario. “Por eso en septiembre pedimos la detención. El juez de garantía debería estar acá dando explicaciones. Dice que no hace lugar a la detención. Como si eso fuera poco, no solo lo hicimos en septiembre, también en octubre, hace muy poquito, pedimos la detención de este delincuente por robo agravado por el uso de arma de fuego y todavía estamos esperando que la Justicia se dedique a estudiar el caso”, indicó Berni.Dijo, además, que todos los vecinos de los barrios bonaerenses conocen a los delincuentes y saben quiénes son, entonces insistió con que los jueces deben actuar en consecuencia, pese a que aclaró en más de una vez que no tenía la intención de deslindarse de responsabilidades.Convencido de que la seguridad es una construcción colectiva, dijo que conduce el “Ministerio de Policía” y que hace desde su rol “todos los esfuerzos habidos y por haber” para terminar con este tipo de delitos. “No es casualidad que en menos de 24 horas el fiscal haya sindicado dos sospechosos y estén detenidos, el 85% de los homicidios los resolvemos en 24 horas”, afirmó, luego de una catarata de críticas que le llegaron de parte de la oposición.“Esta muerte nos duele tanto como a todos ustedes. Sábado y domingo estuvimos trabajando con la excepción de saber que nos íbamos a encontrar siempre con lo mismo: delincuentes que deberían estar presos matando por la calle”, dijo el ministro de alto perfil público y sentenció:Entre pedidos de disculpas por “la vehemencia de su tono”, recordó que a “Lucianito” lo encontraron ayer por la noche, aunque todavía no fue encontrada el arma con la que le habría disparado al empresario para robarle la moto BMW. Afirmó además que tomarán contacto con la familia Blaquier después del “momento de shock”. También contó que la Policía “acompañó” a la esposa del ingeniero agrónomo, que se encontraba con él al momento de ser abordado por los delincuentes, pero salió ilesa., cerró Berni.