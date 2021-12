Habilitan la reelección de intendentes bonaerenses por un tercer mandato en 2023

El Senado y la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobaron la propuesta de modificación de la ley sancionada durante el Gobierno de María Eugenia Vidal que impide la reelección indefinida de intendentes. De esta forma, se permitirá la reelección de intendentes para que puedan acceder a un tercer mandato desde 2023.Tras una jornada plena de negociaciones se sancionó una iniciativa que le da continuidad a la ley sancionada en 2016 que establece un máximo de dos mandatos consecutivos pero derogando el artículo 7, de manera tal de que se tome como primer mandato el 2019-2023, y no el 2015-2019.El proyecto del senador provincial del PRO Juan Pablo Allan y de Joaquín de la Torre (Peronismo Republicano) apunta a corregir un vacío de la ley del 2016 que abría una ventana para que los jefes comunales pudieran ir por un tercer mandato, si antes de cumplir con los dos años de uno de los dos períodos de gobierno se tomaban licencia.Eso ocurrió con más de una veintena de intendentes que antes del 10 de diciembre de este año se pidieron licencia y podrán ser nuevamente candidatos en sus distritos en 2023. La norma votada establece: "Quedan comprendidos en la prohibición todos aquellos que hayan asumido su cargo por un segundo periodo sin importar que el mismo se haya sido ejercido total o parcialmente"."No hay ninguna duda de que todos los que estamos acá en este bloque seguimos diciendo que no a las reelecciones indefinidas. No tenemos ninguna duda ni nada para esconder, y lo ponemos sobre la mesa. Mostramos incluso nuestros disensos en este recinto, pero hay una mayoría en este bloque que orgullosamente va a acompañar el proyecto", adelantó Christian Gribaudo, el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, donde se votó en primer término.Por su parte, la presidenta del bloque del Frente de Todos Teresa García hizo una "reivindicación de la figura del intendente". "No es una defensa de la corporación política sino una defensa de la política como herramienta de transformación. Anticipo el acompañamiento de la mayoría de nuestro bloque atendiendo las diferencias", indicó.El Frente Renovador de Sergio Massa, que cuenta con 12 diputados y cuatro senadores provinciales rechazó la propuesta. "Si el Presidente y el Gobernador tienen un límite de dos mandatos, no entiendo porque ese límite no deberían cumplirlo los intendentes", argumentó el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, que se expresó a favor de la alternancia política.Tampoco el vidalismo, con el que el massismo había acordado en 2016 para impulsar la ley, acompaño la propuesta.En el Senado la iniciativa obtuvo 36 votos a favor, 8 en contra y una abstención, mientras que en Diptuados fue favorecida por 68 voluntades frente a 24 votos negativos. La Legislatura bonaerense también trataba en la sesión un paquete de normas clave para el Gobierno de Axel Kicillof, como el proyecto de Presupuesto 2022, la Ley Impositiva y la reforma de la Ley de Ministerios.