Kicillof logró en la Provincia la aprobación del Presupuesto, nuevos ministerios y las leyes fiscal y de endeudamiento

La primera ley aprobada fue la modificación de los ministerios. En ambas Cámaras salió por unanimidad. Se crearon así los ministerios de Ambiente, que tendrá a Daniela Vilar; Hábitat y Desarrollo Urbano, a cargo de Agustín Simone; y Transporte para el massista Jorge D’Onofrio. También se reflotó el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, que tendrá la camporista Florencia Saintout.

El gobernadorya cuenta con sula fiscal impositiva, la ley de endeudamiento y la creación de nuevos ministerios. La Legislatura bonaerense convirtió en ley todas las iniciativas, luego de haber aprobado la modificación a la reelección de los intendentes y que se tome como primer mandato el que comenzó en 2019.Luego de ello, en la Cámara de Diputados bonaerense se llamó a un cuarto intermedio, oportunidad en la que el ministro de Infraestructura, Leonardo Nardini, el Jefe de Gabinete, Martín Insaurralde y el diputado Juan Pablo de Jesús, se reunieron con el presidente de la Cámara, Federico Otermin y demás diputados oficialistas, como Mariano Cascallares.La reunión se centró en terminar los últimos delineamientos dell (FIM). Por la oposición, el intendente de La Plata, Julio Garro, fue otro de los interlocutores presentes a la hora de convalidar los números finales. El Jefe comunal estuvo reunido con legisladores como Fabián Perechodnik, Alex Campbell y demás diputados macristas.Vale remarcar que en el proyecto original de la ley de leyes no estaba incorporado el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), que está destinado al financiamiento -total o parcial- de obras de infraestructura que definen cada uno de los intendentes. Si bien no pueden utilizarse en gastos corrientes u operativos, los jefes comunales disponen de fondos para ejecutar y realizar distintas obras para sus distritos.En 2021 el FIM fue de $12 mil millones y ahora quedó en $17 mil millones. Junto con un segundo fondo para los y las intendentes, como elpor $7 mil millones, se otorgaron $24 mil millones a los jefes comunales.Durante el debate el encargado de explicar y defender el presupuesto fue el diputado Juan Pablo de Jesús, presidente de la comisión de Presupuesto en Diputados. En ese sentido dijo que "las mayores inversiones están en educación, salud, seguridad y obras públicas". Entre los aspectos que se destacaron, Lucía Iañez, diputada por La Plata, resaltó quey resaltó los fondos destinados y pensados en función de dicha objetivo político. La legisladora Susana González detalló las inversiones en materia de Justicia y en el Servicio Penitenciario bonaerense.Tras su alocución, González se refirió a la incorporación de una nueva integrante al bloque:Por otra parte, desde la Izquierda, ambos monobloques "rechazaron" la ley de leyes por considerarla "de ajuste", mientras que los 3 legisladores de José Luis Espert también votaron en contra. Finalmente en el Senado el debate comenzó pasadas las 2 de la madrugada, fue exprés y aprobado por unanimidad.En la Cámara Alta bonaerense se aprobó por unanimidad el pliego para que Alberto Sileoni sea el nuevo director general de Cultura y Educación. También. En el caso del oficialismo seguirán en el banco Alejandro Formento, el massista Sebastián Galmarini, el ex senador, Daniel Horacio Barrera, y Humberto Andrés Vivaldo. En la oposición los nombres que ocuparán las bancas serán definidas el año entrante.Además, en lase aprobaron seis cargos más. El proyecto ingresó en Diputados y fue presentado por el intendente en licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares. El defensor del pueblo seguirá siendo Guido Lorenzino - quien tendrá un segundo mandato -, Walter Martello será el defensor adjunto (también repite cargo), el Defensor adjunto en Derechos Sociales será Eduardo Ancona, el adjunto de Servicios Públicos y Obras Públicas será Gerardo Ontivero, y el de Relaciones Institucionales será Marcelo Rubén López. Los cargos de Defensor adjunto general y Defensor adjunto de medioambiente serán para Juntos y se definirán en marzo del año próximo.Para el año entrante la Provincia tendrá fondos por un total de $3.100.783.383.000. De esa cifra,El pedido de endeudamiento será porEn moneda extranjera, Axel Kicillof solicitará endeudarse por