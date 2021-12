Mensaje de Alberto a los trabajadores: "Mientras estemos gobernando, solo pensaremos en ustedes"

el presidente Alberto Fernández encabezó el acto de entrega de viviendas más importante en la historia del Procrear con importantes anuncios pero moderada beligerancia política

En continuidad con el bajo perfil que viene teniendo en cuanto a exposición mediática pero con gran cantidad de actos de gestión,El jefe de Estado afirmó que "cuando satisfacer necesidades deja de ser negocio, ahí tiene que aparecer el Estado", al encabezar en el barrio porteño de Parque Patricios la entrega de viviendas más importante del plan Procrear:, destacó el mandatario durante el acto, donde estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat,Fernández señaló que "no hay nada más gratificante que el momento en que uno entrega las llaves a alguien que va a tener a partir de allí su casa y su techo", por lo que sostuvo su administración se empeñó en "avanzar a paso firme y no ceder" en esa meta.En ese sentido planteó que "hay momentos en que poder satisfacer ciertas necesidades de la gente deja de ser un negocio, pero las necesidades existen", momento de su discurso en que elípticamente comparó con el gobierno anterior al contraponer el Plan Procrear con los créditos UVA que implementó el macrismo y sostener que es "ahí tiene que aparecer el Estado"."Por eso pensamos en el mismo Procrear de siempre, aquel que creó Cristina (Fernández) en su segundo mandato, para volver a ponerlo en la esencia de facilitar el acceso al crédito a un trabajador y que pueda pagarlo", expresó el mandatario.Al dirigirse a los beneficiarios del programa, Fernández aseguró que mientras el Frente de Todos (FdT) esté "gobernando, sólo pensaremos en ustedes", tras lo cual reafirmó que "el Estado no está para hacer negocios, sino para satisfacer, cumplir y dar derechos".Las viviendas se encuentran en el Desarrollo Urbanístico Estación Buenos Aires y fueron asignadas por las modalidades de sorteo general y a través de un proceso de cogestión con la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).El Desarrollo Urbanístico Estación Buenos Aires cuenta con 2.476 viviendas de entre 32 y 114 metros cuadrados, de las cuales 92 fueron construidas para que fuesen aptas para personas con discapacidad. Además, posee 935 cocheras y 73 locales comerciales.