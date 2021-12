La Cámara Federal porteña rechazó la excusación de Capuchetti que se queda con la causa D'Alessio

Tras los motivos que esgrimió la jueza María Eugenia Capuchetti para excusarse de la causa se realizó el segundo sorteo para saber quien se quedaría con el expediente en el que se los investiga al falso abogado Marcelo D'Alessio y el fiscal Carlos Stornelli, que pasa del Tribunal de Dolores a Comodoro Py y fue designado el magistrado Ariel Lijo.Lijo manifestó que rechazaba la excusación de su colega, quien se había negado a tomar a su cargo el caso D´Alessio ya que había sido víctima de otra de las causas de espionaje ilegal que tramitan en la justicia. Ante este planteo la Cámara Federal debió intervenir y, con la firma de Pablo Bertuzzi, desestimó los argumentos de Capuchetti y la confirmó al frente.El caso D´Alessio comenzó encabezado por el juez Alejo Ramos Padilla en Dolores -quien ahora se encuentra en la Justicia Electoral de La Plata- y se masivisó cuando el magistrado citó en numerosas oportunidades a declarar al fiscal Carlos Stornelli, quien se negaba a comparecer y estuvo en rebeldía varios meses.Hoy en día el operador judicial que insinuó tener relación con la exministra de seguridad, Patricia Bullrich, está con prisión preventiva mientras el fiscal Stornelli continúa en su cargo a pesar de estar procesado por dos hechos. El expediente fue girado a los tribunales de Retiro por la definición de la Cámara de Casación, que la mandó a sorteo entre los juzgados de Retiro.Al ser seleccionada, la magistrada se excusó como en todas las causas de espionaje ilegal porque ella fue una de las juezas que en su momento fue espiada. Capuchetti sostuvo que en este legajo se reproducían las mismas circunstancias que la llevaron a excusarse en otra causa por haber sido una presunta damnificada de las actividades ilegales bajo estudio.En la repetición del sorteo, el caso le tocó en el juez Lijo que rechazó la excusación y expresó que más allá de la similitud de los objetos procesales, no se había declarado la conexidad de las causas a las que la jueza hacía referencia. A su vez advirtió que él también, tiene una investigación relacionada con el espionaje en las bases AMBA por un planteo del extitular de la AFI Gustavo Arribas para que ese caso pasara a los tribunales de CABA y que con los argumentos de la jueza él también debiera excusarse.Por otra parte resta definir si el caso de las bases AMBA y el del espionaje a los familiares de los tripulantes del Ara San Juan, están conexos a la causa de Dolores y deben tramitar en Comodoro Py. En una posición bastante similar a la de la defensa, el fiscal Juan Pablo Curi sostuvo que deben pasar a la órbita de los tribunales porteños, al igual que Macri quien también le había hecho una solicitud al juez Lijo para que tomara el caso de espionaje a los familiares de las víctimas del submarino, donde el juez Martín Bava de Dolores lo procesó.Lijo argumentó que Capuchetti se excusó en otra causa y las causales no resultan aplicables al caso D´Alessio mientras por su lado, la Cámara sostuvo que “las razones que se esgrimen para sustentar la excusación en modo alguno permiten vislumbrar la posibilidad de que su imparcialidad se vea afectada, a raíz de la particular situación que se ha planteado en el caso bajo estudio”.