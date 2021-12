Nadie quiere investigar el espionaje D´Alessio - Stornelli: Capuchetti le envió la causa a Ercolini

la jueza federal María Eugenia Capuchetti ahora resolvió remitirle a su colega Julián Ercolini la causa

Un hecho que indefectiblemente trae polémica detrás de este posible nuevo cambio de manos del caso D´Alessio es que, de aceptar la competencia, el juez Ercolini tramitará juntas dos causas que ubican a Stornelli en lugares contrapuestos

Llamativamente, tiempo atrás fue Comodoro Py, a partir de la Cámara Federal de Casación Penal, quien le sacó el expediente al juzgado de Dolores para llevarlo a Retiro. En aquel entonces él le había reclamado el expediente al entonces juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla

Evidentemente nadie enquiere investigar las maniobras de espionaje ilegal y extorsión por las que está detenido el falso abogadoy que tienen procesado al fiscal federalLa magistrada“Se vislumbran aquí dos posibles líneas de acción: o se procede a requerir la inhibitoria al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 10, que viene entendiendo en la causa CFP 1406/2019 desde el 12/2/19, o como desde ya adelanto habré de optar, se dispone la remisión de la presente causa FMP 88/2019 a conocimiento de dicho órgano jurisdiccional, para la tramitación conjunta de ambas causas”, sostuvo la jueza Capuchetti en su resolución de este mediodía.Y agregó: “Sin perjuicio de no desconocerse que la presente causa ostenta un más elevado grado de avance en su trámite, lo cierto es que corresponde al titular del Juzgado Criminal y Correccional N° 10 continuar con la investigación del legajo que ha reclamado para sí en el pasado, no sólo por el amplio lapso temporal que ha transcurrido desde que tomó contacto con los eventos que aquí se ventilan, sino también por el grado de conocimiento que tiene sobre ellos”., como precisó Télam., de hecho permaneció rebelde durante meses, fuera de derecho y sin presentarse a las citaciones indagatorias.Ahora será el juez Ercolini, titular del juzgado federal 10, quie deberá decidir si se queda con el caso D´Alessio o rechaza la competencia.. Ese escenario, de todos modos, cambió bastante.. Quizá ahora sea menos necesario ayudar a un colega de Py y resulte más un dolor de cabeza.La causa D´Alessio se inició en 2019 en la ciudad de Dolores, a partir de una denuncia del empresario Pedro Etchebest y la semana pasada, por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, pasó a los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro.Tras el sorteo de rigor, quedó en manos de la jueza Capuchetti, que primero se excusó con el argumento de que en este expediente se investiga el papel de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en supuestas maniobras de espionaje ilegal, de las cuales ella fue víctima y son investigadas en otro expediente.El caso volvió a sortearse y le cayó al juez Ariel Lijo que rechazó la inhibitoria de su colega y envió el caso a la Cámara Federal porteña para que allí se resolviera quien debe investiga.Esta mañana, el camarista Pablo Bertuzzi había resuelto "no hacer lugar a la excusación" de Capuchetti porque “las razones que se esgrimen para sustentar la excusación en modo alguno permiten vislumbrar la posibilidad de que su imparcialidad se vea afectada, a raíz de la particular situación que se ha planteado en el caso bajo estudio".