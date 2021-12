Las 10 claves judiciales de 2021: del espionaje ilegal a los recambios institucionales

Algunas de las decisiones más importantes en cuanto a los expedientes judiciales se observaron en el espionaje ilegal, con base en las causas 'Proyecto AMBA' que comenzó en Lomas de Zamora, aquella que investiga la Mesa Judicial del macrismo, la que analiza los aprietes de Marcelo D'Alessio y Carlos Stornelli y el seguimiento a los familiares de las víctimas del ARA San Juan

Otros de los sucesos claves en este ámbito fueron los diferentes fallos de los supremos. Es el caso de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, en el que le otorgó capacidades asimilables al de las provincias argentinas y acerca de la coparticipación que se reciben las jurisdicciones nacionales

Las mismas fueron remitidas a los tribunales porteños por pedido de las defensas de los exfuncionarios que argumentaron que algunos de los hechos que forman parte central sucedieron en CABA

En la causa de la Mesa judicial se encuentra entre otros el prófugo Fabián 'Pepín' Rodríguez Simón, el operador macrista que tiene pedido de captura de la Interpol

Macri se presentó frente al juez de Dolores pero luego de que le leyeran los delitos que le imputaban manifestó que no podía dar su indagatoria sin ser relevado del secreto de Estado sobre las actividades de la AFI

Macri recusó al magistrado por falta de imparcialidad y prejuzgamiento, lo que fue desestimado por la Cámara Federal de Mar del Plata. A pesar de esto, su abogado defensor Pablo Lanusse presentó un nuevo pedido de apartamiento, tras la fallida declaración del 28 de octubre, que la Cámara marplatense giró a Casación Penal (en los tribunales porteños) por el pedido macrista, el cual será definido luego de la feria de enero

También volvió a imponerle la prohibición de viajar al exterior que había cancelado la instancia superior ante los argumentos del expresidente y sus defensores, prejuzgamiento y parcialidad y un embargo de 100 millones de pesos

Ninguna de las 3 fue elevada a juicio oral por los tribunales correspondientes, pero solo aquella que planteaba que Cristina Kirchner (con otros de sus exfuncionarios) habían beneficiado a amigos y familiares con la venta de dólar futuro y la posterior devaluación del gobierno macrista, quedó con el sobreseimiento firme

La expresidenta, que llegó a tener 8 causas abiertas en simultáneo durante el gobierno de Mauricio Macri, continúa por el momento ratificando ante la Justicia sus dichos de inocencia y el armado de causas generado por el gobierno anterior, como parecen corroborar las "gestapos" que van apareciendo, a partir del lawfare

El titular de la cartera se reunió recién 8 meses después de asumir con la Corte Suprema y ha sido la punta de lanza del presidente a la hora de criticar y proponer cambios tanto en el máximo tribunal como en distintos organismos judiciales. Soria también fue quien reveló qué Villegas había ingresado a La Casa de gobierno el mismo día y tan solo 3 minutos después que Gustavo Arribas apenas un mes y medio antes de la reunión en el Banco Provincia lo que da entender qué no existía el cuentapropismo en materia de espionaje

Villegas, el ministro de Vidal que quería una GESTAPO, tampoco era un cuentapropista: un mes antes fue a la Rosada a reunirse con Macri y Arribas.



La magistrada que había sido designada en el cargo por Néstor kirchner en 2004 le anunció a Alberto Fernández en una misiva que renunciaría a partir del primero de noviembre y dejó en jaque a sus colegas que siendo tan solo cuatro deben recuperar la confianza de la sociedad en una institución que no se aggiornó a los nuevos tiempos y mantiene las mimas estructuras desde hace décadas

hay peligro de que se paralice el Consejo ya que la adecuación llevaría más que los seis meses indicados por la Corte

el Estado nacional debe de volverle a la provincia de Santa Fe fondos coparticipables por unos 80 mil millones de pesos retenidos indebidamente, según un fallo emitido por la misma Corte 2015

. En apenas un año(Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri)en el año en que el submarino estuvo desaparecido y reclamaban su aparición ante el gobierno de Cambiemos.Mientras tanto, p-aunque dos de ellas deberán ser ratificadas durante el 2022- y en una cuarta, la de la obra pública en Santa Cruz, la Corte Suprema de Justicia debe decidir si acepta o no los planteos de nulidad que generó la defensa de Cristina Kirchner. Todo esto quedará para el próximo año debido a la feria judicial que comienza en poco días.A su vez, fue un año en el cual se llevaron adelantetras la definición tardía del máximo tribunal contra la composición que se había formalizado por ley en 2006.. También definieron sobre la causa que tenían en sus manos desde tiempos de Cambiemos acerca la presencia de la empresa Farmacity en la Provincia de Buenos Aires.El espionaje ilegal que se investiga desde el año pasado en diferentes causas tuvo un proceso de reubicación en el que, como es el caso de 'Proyecto AMBA', la investigación sobre el accionar de la Mesa Judicial M que compartían funcionarios y allegados a Mauricio Macri, quienes junto con el expresidente delineaban las estrategias político judiciales que utilizó el gobierno de cambiemos y los aprietes del falso abogado y el fiscal federal.. También,. Esa magistrada se excusó y un nuevo sorteo arrojó el nombre de Ariel Lijo, que también la rechazó. El tribunal de alzada volvió a remitirlo a la jueza que llegó al cargo durante el macrismo, pero ésta le envió el expediente a Julián Ercolini. El final acerca de quién deberá investigar está abierto.. La misma tambiénEl expediente se inició en septiembre del 2020 cuando la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, presentó la documentación que encontraron en 4 discos rígidos en la sede de Mar del Plata de la Agencia mientras buscaban información para otro caso.Algunas semanas más tarde, (R)el 1° de octubre, el magistrado llamó a declarar al expresidente Mauricio Macri y le prohibió la salida del país (aunque se encontraba de viaje en el exterior), a lo que el líder PRO respondió aludiendo no haber sido notificado a tiempo.Tras ese episodio, Bava convocó a Macri para el 20 del mismo mes y sin embargo tampoco acudió a la segunda llamada(R), ante lo cual. Al ser citado por tercera vez llamó a una movilización a los tribunales donde iba a prestar declaraciones.y pusieron excusas varias al respecto.Pocas horas más tarde, Alberto Fernández había firmado la solicitud de Bava y éste. FinalmenteEn el medioAl contar con el respaldo, parcial, de la Cámara Federal,En los últimos días salió a la luz, también por la labor de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, un(haciendo foco en Juan Pablo "Pata" Medina, de la Uocra de La Plata). Los dichos se produjeron en un encuentro con empresarios de la construcción y otros funcionarios provinciales, el intendente platense Julio Garro y ex agentes de la AFI como Diego Dalmau Pereira, Darío Biorci y Juan de Stéfano, en la sede porteña del Banco de la Provincia.En este marco,. Entre ellos al intendente platense Garro en su despacho del municipio, a De Stéfano -apuntado como agente de la AFI- en las oficinas del SBASE, la sociedad del Estado porteño que maneja los subtes en la que se refugió a partir de la designación de Horacio Rodríguez Larreta, y domicilios particulares de los exfuncionarios y empresarios que allí se encontraban.En este 2021,Por su parte,Si hablamos del oficialismo, otro de los hechos más importantes del año en materia judicial ha sidoEl presidente Alberto Fernández había declarado que necesitaba más actitud y otro tipo de gestión para llevar adelante los recambios necesarios en el poder judicial y que apoye los proyectos que el ejecutivo había enviado al congreso nacional.La Corte también tuvo un año con movimientos y recambios.-por la ausencia de Ricardo Lorenzetti que pidió la postergación del encuentro por estar en una conferencia y la definición de highton de Nolasco de no votar sin la presencia de todos los integrantes-,Hace apenas un par de semanas,La resolución de los supremos indica que estas modificaciones deben implantarse antes del 15 de abril próximo o lo actuado por el organismo que define sobre las juezas y los jueces será considerado nuloA esto salieron a responderle el Presidente y el Vicepresidente del cuerpo quienes indicaron queLos cambios que se deberían generar sobre la composición actual sería agregar a la composición actual, 2 legisladores nacionales (de la tercer fuerza política de cada Cámara), 2 abogados, un juez, un académico y se reincorpora la figura del Presidente de la Corte como el conductor del cuerpo. Sin embargo,-en caso de adecuarse al fallo y, si se aprobase la iniciativa oficialista, volver a modificar la conformación.Otro de los puntos en que. El mismo se dio tras el conflicto por las medidas de cuidado sanitario que impulsaba el Gobierno nacional durante los primeros meses de este año, principalmente en materia de educación por la vuelta presencialidad.A menos de un mes ingresar en la feria judicial, otro de los puntos que marcó la agenda judicial este año fue el fallo del máximo tribunal que decretó queAparte del impacto económico, lo destacado de la definición es que sienta precedente que podría influir en los reclamos similares que tienen Córdoba, San Luis y la Ciudad de Buenos Aires de Rodríguez Larreta.A mitad de año. Fue una definición de alto impacto que llevaba un tiempo dando vueltas en la justicia nacional y llegó luego de la convocatoria a audiencias informativas en las cuales pudieron opinar y argumentar ambas partes y contestaron las preguntas de los ministros de la Corte Suprema.