Incendios en la Argentina: la situación de los focos, provincia por provincia

Al menos once provincias argentinas registran focos de incendios. Las jurisdicciones afectadas son Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe y Formosa. Ante este panorama, se declaró la emergencia ígnea nacional. Especialistas enumeran entre las causas las sequías, las altas temperaturas, el cambio climático, políticas de manejo del fuego erróneas y hasta incendios intencionales.El secretario deSergio Federovisky, explicó que este escenario está enmarcado en” y puntualizó que “en el caso particular de la Patagonia, la situación está acentuada porque prácticamente no hubo nieve durante el invierno y en este momento las temperaturas son altas y los tenores de humedad muy bajos”. Agregó que “es muy probable que, como resultado del cambio climático, puedan presentarse temporadas de fuego a lo largo de todo el año”.En tanto, Rodolfo Martínez, miembro de la Multisectorial por una Ley de Humedales, enumeró en diálogo con GO Noticias que las causas tienen que ver con un factor natural, otro intencional, uno político y un restante judicial. En principio, destacó “la falta de lluvias y el extremo calor. Se seca la hierba y es más fácil que el fuego se extienda”. Luego, planteó. A su vez, expresó que “hay una complicidad política en la falta de control” y que “el poder judicial no tiene una sola condena firme. Están a destiempo o corrompidos”.Por su parte, el director del(CIEMEP) Guillermo Defossé, apuntó, en diálogo con el portal carbono.news, contra las "políticas de manejo del fuego erróneas en todo el mundo". Si bien admitió que el problema “tiene que ver con el cambio climático”, agregó que “hay que comunicarle a los gobiernos que la solución no son aviones hidrantes, sino invertir en prevención", mientras que precisó que es necesario estudiar el ecosistema antes de urbanizar.En ese sentido, explicó queSegún un informe publicado este jueves por el Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF), al menos cuatro provincias permanecen con fuegos activos, mientras las otras siete presentan focos contenidos.En Neuquén, hace dos semanas permanece activo el incendio en Aluminé, el cual se generó debido a tormentas eléctricas registradas en medio de una ola de calor. El fuego ya afectó a más de 6000 hectáreas de bosque nativo. Se espera que las lluvias lleven alivio entre Nochevieja y Año nuevo. Este miércoles por la tarde, en medio de las tareas para combatir el fuego, cayó un helicóptero y murieron sus dos tripulantes: un piloto y un mecánico. El incidente expuso el riesgo que corren los brigadistas al intentar extinguir las llamas.En Río Negro, desde el 7 de diciembre se encuentran activos los focos registrados en Bariloche, especialmente en los valles y centros que rodean los lagos Steffen y Martín. Pobladores detallaron a medios locales que están viviendo "jornadas terribles" debido a los fuertes vientos que avivan las llamas. En Chubut, lograron controlar el incendio en Lago Puelo, registrado hace una semana en el Parque Nacional. Están contenidos también los focos en Tehuelches, Río Sanguer, Futaleufú, Cushamen y Tehuelches, informó SNMF.En Santa Cruz, se registra un foco activo en Lago Argentino, según el SNMF. Esta semana, también se produjo un incendio sobre pastizales en la zona del Aeropuerto Norberto Fernández, de Río Gallegos, el cual ya fue controlado. Tierra del Fuego se declaró en "alerta" ante la proliferación de incendios forestales y pidió a la población "extremar los cuidados" en los espacios naturales. Se registra un foco contenido en Tolhuin, según el SNMF.Permanece activo en Buenos Aires el incendio registrado en San Fernando, informó el SNMF. Las llamas afectaron al menos 800 hectáreas del humedal considerado "Reserva de Biósfera" y declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. De acuerdo con testimonios de vecinos, “el fuego habría sido intencional” y “el calor, la sequía y la falta de asistencia inmediata hicieron un combo tremendo”.Más de 400 hectáreas fueron afectadas por incendios en zonas rurales de varias localidades de Corrientes, la situación es "crítica" y se cree que el origen fue accidental, informó la Dirección de Recursos Forestales de la provincia. También se registraron dos focos en la localidad de Guabiraví y uno en Yapeyú, este último controlado, indicó SNMF.En Entre Ríos, desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de Concordia detallaron que ya son 200 las hectáreas afectadas y que el fuego continúa avanzando. En simultáneo, se registran unas 100 hectáreas afectadas en la localidad de San José, sin que se conozca hasta el momento la causa de su origen.En Misiones, están contenidos los focos de Candelaria, El Soberbio, Eldorado, General Manuel Belgrano e Iguazú, precisó el SNMF. Sin embargo, funcionarios advirtieron que "el peligro no se fue y hay que tener cuidado". En diálogo con Misiones Online, productores ganaderos y yerbateros aseguraron que la situación es "gravísima" ya que se perdieron grandes cosechas.Santa Fe permanece en estado de alerta por el crecimiento de los incendios que afectan zonas de islas, cercanas a las ciudades de Santa Fe y Rosario. Este jueves, más de 50 brigadistas trabajaron en la extinción de los incendios en el Delta de Paraná, a la altura de Rosario. Autoridades indicaron que las causas no se limitan a las quemas intencionales para criar ganado, sino que "la sequía y las altas temperaturas juegan un rol protagónico". Este miércoles, los bomberos recibieron más de 80 llamados por distintos incendios, informó Uno Santa Fe. Autoridades pidieron la no utilización de pirotecnia en las fiestas "ya que es un instrumento generador de incendios como el calor y las altas temperaturas".En Pilcomayo, Formosa, el fuego se encuentra extinguido, tras una ardua tarea de bomberos, ya que las llamas se vieron favorecidas por las altas temperaturas. En la ciudad de Loteo Lerida, una quema de pastizales puso en riesgo viviendas situadas en cercanías de la ruta nacional Nº 11, informaron medios locales.