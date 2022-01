Las 10 claves políticas del 2021: vacunas, rosca, internas, papeles y boletas

Fue un 2021 intenso. El segundo año del gobierno del Frente de Todos también fue el segundo año de la pandemia del COVID fue también el de las primeras legislativas con un peronismo sin mayoría en el Senado. Fue el año de la campaña de vacunación más grande de la historia, pero también el vacunatorio VIP. Sin embargo, la polémica quedó demasiado pequeña ante las 75 millones de vacunas aplicadas.

En Octubre se produjo la filtración de millones de documentos acerca de la evasión fiscal de empresas multinacionales. En este marco, nuestro país se colocó en el tercer lugar con más beneficiarios finales detectados (2521), por debajo de Rusia (4437) y Reino Unido (3501), según las revelaciones de los papeles de Pandora.

De las 36 leyes aprobadas por el Congreso, se destacan la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública que establece la necesidad de aval del legislativo ante cualquier renegociación o pedido de deuda externa que establezca el Ejecutivo; también se subió el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias; por el COVID fue modificada la Ley que establece las fechas de las elecciones primarias y generales; se aprobaron también las leyes de Etiquetado Frontal de Alimentos y Educación Ambiental, y se aprobó la Ley de Zonas Frías, que establece una reducción de las tarifas de gas en zonas de bajas temperaturas, cuyo perímetro fue ampliado.

Durante el 2021, la rosca política y los palos en la rueda orbitaron dinámicamente. Fue el año en el que la oposición dejó sin Presupuesto al Ejecutivo y el año en el que se bregó por mayor diálogo. Fue el año del consenso fiscal. Fue el año que en el que emergieron las diversas causas judiciales relativas a Mauricio Macri y el aparente vínculo con el espionaje ilegal. Fue el año de los enroques distritales, en el que la ex orgullosamente gobernadora bonaerense jugó en la City y el vice de ésta en la provincia de Buenos Aires, entre radicales que también pelearon su propia interna.Las internas se mostraron normales desde un oficialismo diverso en el que las piezas del rompecabezas ministerial se acomodaron por unos días. La advertencia del kirchnerismo y la llegada de un tucumano a la Jefatura de Gabinete aceitaron el necesario olfato para con la ciudadanía.En Septiembre y Noviembre, los argentinos volvieron a las urnas para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado de la Nación. En las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se presentaron decenas de listas a legisladores que en las elecciones generales en la provincia de Buenos Aires devinieron en solamente seis.Luego de la derrota oficialista en las PASO y tras la carta pública de, el presidente Alberto Fernández definió. Asumió el gobernador tucumano Juan Manzur al frente de la Jefatura de Gabinete.En tanto, Aníbal Fernández asumió Seguridad, Julián Domínguez la cartera de Agricultura, Jaime Perzyck se puso al frente de Educación y Daniel Filmus en Ciencia. Santiago Cafiero estará a cargo de Relaciones Exteriores. Además, fue reemplazado el vocero presidencial y la comunicación oficial quedó a cargo de Gabriela Cerruti.El gobierno nacional (y bonaerense) enfatizó el plan como la campaña de vacunación más grande de la historia. Entre primeras, segundas y de refuerzo, se aplicaron casi 76 millones de vacunas. El 83% de la población inició su esquema de vacunación y el 70% lo completó, según datos oficiales.Con respecto a la población mayor de 18 años, la cifra asciende a 93,3% con esquema iniciado y 82,8% con el completo.Además, el 79,7% de los adolescentes de entre 12 y 17 años inició su esquema y el 58,9% lo completó, mientras que el 61,8% de las niñas y los niños de entre 3 y 11 años se aplicó ya una dosis y el 36,9% recibió dos.El objetivo era claro: contar con el mayor respaldo posible frente a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. En Mayo, el Presidente de la Nación recorrió Portugal, España y Francia y junto a la búsqueda de apoyo también expresó su reclamo por las patentes de las vacunas.En Noviembre viajo a Italia y Escocia. Se dio en el marco de la gira en Roma por el G20 y en Glasgow por la cumbre del cambio climático. La COP26 dejó sabor a poco.Cabe remarcar que, en el descubrimiento de dichas cuentas en las guaridas fiscales, estaban el ex consejero político del ex presidente Mauricio Macri y el PRO, Jaime Durán Barba, y de Mariano Macri, hermano menor del ex mandatario.La constante tensión en el radicalismo tuvo varios focos, particularmente en la provincia de Buenos Aires y en la de Córdoba. En relación a la primera, el comité provincial le dio la conducción a Maximiliano Abad tras una contundente victoria frente a Gustavo Posse. En el territorio mediterráneo las aguas quedaron divididas entre Rodrigo de Loredo y Mario Negri. Está ultima secuencia va a determinar el rompimiento del bloque y la conformación de UCR-Evolución. Finalmente, el comité nacional quedó en manos del gobernador Gerardo Morales y Martín Lousteau. Acuerdos tácitos por el momento.El PRO no se quedó atrás. En el marco de las especulaciones de cara al 2023, la balanza fue virando hacía Horacio Rodríguez Larreta quien pudo poner su candidato en territorio bonaerense (Diego Santilli) y absorber a María Eugenia Vidal. De todas formas, el enojo de Patricia Bullrich no se vio minimizado y todavía proyecta pretensiones para las próximas presidenciales. Vuelos de halcones y palomas. En el medio (más tirando para las aves de rapiña) Mauricio Macri (capítulo aparte: ver espionaje).Finalmente, Elisa Carrió. La Coalición Cívica no denostó luchas internas y las tensiones generadas en su momento sirvieron para darle color a las que se vivían en el partido capitalino y en el de los correligionarios.La Justicia procesó al ex presidente Mauricio Macri por supuesto espionaje ilegal a los familiares de las victimas del ARA San Juan. El ex mandatario denunció persecución, evitó hasta más no poder presentarse ante la Justicia y pidió permiso para salir sus giras con la FIFA.El video fue parte del material que la interventora de la AFI Cristina Caamaño cosechó para dar cuenta del supuesto espionaje que el ex presidente hacía para ajenos y propios. Dejó en descubierto también las posibles maniobras de la ex gobernadora para neutralizar sectores no amenos.Tanto el mandatario nacional como el titular del bloque Frente de Todos en Diputados asumieron la máxima conducción del Partido Justicialista en el orden nacional y provincial, respectivamente.En tanto, después de haber sido elegido en Mayo al frente de una lista de unidad que congregó a todos los sectores del Frente de Todos, el referente de La Cámpora ocupó en Noviembre el cargo partidario los próximos cuatro años. El operativo clamor había sido bautizado por el por entonces intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, que, en los vaivenes de los cambios ministeriales en el orden provincial, asumió la Jefatura de Gabinete de Axel Kicillof.Paralelo al reordenamiento partidario del Justicialismo, la Centra Obrera también se vio supeditada a la conformación de un nuevo esquema de gobierno interno.En esta nueva CGT, el Consejo Directivo quedó con 49 sillas para los principales dirigentes además de la conformación de seis nuevas secretarías, cupo femenino y el desdoblamiento de otras cinco.La oposición culpó a Máximo Kirchner y el presidente tuvo que prorrogar por decreto el Calculo de Gastos y Recursos establecido para el 2021.A finales de Diciembre, el Gobierno Nacional firmó con los representantes de todas las provincias, excepto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el texto del Consenso Fiscal 2022. En este nuevo Acuerdo entre la Nación y las Provincias, se convenien dejar sin efecto las obligaciones asumidas en materia tributaria provincial establecidas con anterioridad a través de los Consensos Fiscales suscriptos en fecha 16 de noviembre de 2017, 13 de septiembre de 2018, 17 de diciembre de 2019 y 4 de diciembre de 2020, teniendo únicamente como exigibles aquellas cuyo cumplimiento se haya efectivizado a la fecha de la firma del Consenso 2022.