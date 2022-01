Las 10 claves del coronavirus en 2021: año de vacunas, flexibilizaciones y nuevas variantes

Actualmente, 38.189.134 personas tienen al menos una dosis, mientras que 32.818.598 ya completaron el esquema. A su vez, 2.549.411 argentinos cuentan con la dosis adicional y 2.967.471 con la de refuerzo.

Hace un año, el Gobierno inició la campaña de vacunación nacional contra el coronavirus, que lleva más de 76 millones de dosis aplicadas según las últimas cifras del Ministerio de Salud de la Nación. Aunque los funcionarios buscan que los 5,2 millones de argentinos que todavía no se vacunaron, lo hagan ante la llegada de la tercera ola."Es la más importante de nuestra historia, 365 días después de ese momento hemos avanzado muchísimo", sostuvo esta semana la ministra, quien conduce la cartera sanitaria desde febrero de 2021 ante la salida deLos cargamentos fueron llegando con tibieza y se repartieron a cuentagotas, pero a partir de julio y agosto se aceleró el plan de inoculación. Primero los médicos y enfermeras que estaban en la primera línea de batalla, después los mayores de 70 años, luego los de 60, los de 50, hasta que fueron tantos los cargamentos que llegaron que ya nadie le prestó atención.El stock dele permitió a la Argentina avanzar con la vacunación pediátrica y la aplicación de terceras dosis a partir de octubre e inclusive donarlas a países como Bolivia, Mozambique, Vietnam, Angola y la Organización de Estados del Caribe Oriental. En esa línea, también avanza con el desarrollo de su propio inoculante: "Arvac-Cecilia Grierson". Esta vacuna comenzará con la fase clínica en enero de 2022 para poder ser producida a principios de 2023.A lo largo de este año, laregistró récords tanto por la baja de contagios como por la suba. El 10 de octubre tuvo la menor cantidad de casos por Covid-19 de todo el 2021 con 331, mientras que el 30 diciembre superó el pico: 50.506 nuevos casos positivos. No obstante, el cuarto y quinto mes del año también presentó aumentos sostenidos de casos.Al respecto, el presidente Alberto Fernàndez anunció en abrilen el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Limitación del transporte público y en el horario de circulación, suspensión de actividades sociales en domicilios particulares y espacios públicos con más de 20 personas, entre algunas de las medidas del Gobierno nacional.Sin embargo, la curva de contagios mostró una tendencia descendente hacia fines de junio, lo que le permitió al Ejecutivo tomar importantes. Dentro de las cuales, estuvieron el retorno a clases presenciales, a los partidos de fútbol y eventos masivos, y la no obligatoriedad del barbijo en espacios abiertos.El 1 de septiembre el Consejo Federal de Educación(CFE) resolvió "intensificar" la presencialidad, con un esquema que tendía, de acuerdo a la realidad epidemiológica de cada provincia, a que los alumnos y alumnas, estén más tiempo en laque en sus casas en forma virtual, lo cual fue avanzando progresivamente hasta llegar a la presencialidad plena en todo el país en los últimos meses de este año.Cabe recordar, que desde el 1 de marzo, los alumnos de 13 provincias , entre ellas Buenos Aires con más de 4 millones de estudiantes, comenzaron a volver a las aulas con un esquema que combinaba presencialidad y virtualidad.Luego de la resolución del CFE, el Ejecutivo decidió que vuelvandespués de un año y medio. El 9 de septiembre jugó la Selección argentina contra Bolivia por las Eliminatorias del Mundial Qatar 2022 con un aforo del 30 por ciento. Por entonces, la Argentina afrontaba la 14ta semana consecutiva de descenso de casos con una baja tensión del sistema sanitario en relación a la ocupación de camas generales y críticas, sumado al avance en las coberturas de vacunas.El partido del seleccionado argentino de fútbol fue una prueba piloto que permitió la habilitación de eventos masivos con el 50 por ciento de aforo para fines de septiembre. Entre los requerimientos, permiso de circulación y al menos una dosis de la vacuna contra el Covid-19.Otra disposición significativa fue la. A través del Decreto 678/2021 del Boletín Oficial, el Gobierno autorizó desde el 1 de octubre a no usar tapabocas al aire libre a más de dos metros de distancia de otras personas. También habilitó los viajes grupales de egresados, estudiantes y jubilados. Una de las principales razones fue la disminución de más del 94% en el número de casos durante 18 semanas, lo que demostraba una baja circulación viral.Los meses de octubre y noviembre generaron tranquilidad en el Ejecutivo, pero diciembre venía con una tendencia ascendente: los casos podían dispararse. Por lo tanto, el 13 de este mes se anunció la habilitación de un, que puede obtenerse de manera digital a través de la aplicación “Cuidar” o “Mi Argentina”. De esta manera, el ciudadano debe acreditar a partir del 1 de enero de 2022 el esquema de vacunación completo contra la Covid-19 para asistir a boliches, viajes grupales de egresados o jubilados y eventos masivos organizados de más de mil personas, ya sea en lugares cerrados o al aire libre.La medida fue tomada a partir del consenso entre todas las jurisdicciones y el Gobierno nacional, siendo una herramienta clave para sostener los logros, reducir los riesgos epidemiológicos y seguir brindando protección contra la Covid-19 a cada vez más ciudadanas y ciudadanos. Además, las jurisdicciones pueden exigir la acreditación del esquema completo para actividades adicionales en función de la situación epidemiológica, el plan de vacunación local y los avances en las coberturas de vacunación contra Covid-19.Los contagios se dispararon este mes con la presencia de la cepa Delta, la dominante en el país, pero la irrupción de la nuevafue determinante en la suba. Esta última tiene una posibilidad de transmisión muchísimo más alta que la Delta y también infecta a personas vacunadas aunque con sintomatología leve y menor gravedad.En este marco, Vizzotti anunció esta semana la puesta en marcha de un. A partir de ahora, los aislamientos que realicen los contagiados y los contactos estrechos variarán según si fueron o no inmunizados con vacunas. En tanto, adelantó la posibilidad de que cada ciudadano cuente con un autotest, para así descomprimir la situación de los centros de testeo.De esta manera, la Argentina llega al 2022. Con un plan de vacunación que superó las expectativas de los más escépticos y que permitió la apertura masiva pero escalonada de actividades masivas. Sin embargo, el Gobierno estará atento a los daños que siga generando la cepa oriunda de Sudáfrica.