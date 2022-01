Mariano Macri envió cartas documento a sus familiares para que dejen de vaciar SOCMA

Mariano Macri, el menor de los hijos varones de Franco y accionista de SOCMA, le envió dos cartas documento a cada uno sus familiares también accionistas del holding y a los máximos directivos de la empresa. En una los intima a que le den información sobre las operaciones de Correo Argentino y a que detengan las maniobras de vaciamiento de la firma. En la otra a que permitan acceder a los papeles de las operaciones con el Meinl Bank, donde todo indica que hicieron maniobras de lavado de dinero y también de vaciamiento. El motivo es simple: Mariano Macri es accionista de SOCMA pero, tal como reveló El Destape, denunció el vaciamiento de la sociedad madre de los Macri y ni siquiera le dejaron que sus planteo queden registrados en el acta oficial de la última asamblea de accionistas.

SOCMA es la controlante de Correo Argentino, firma que tarde o temprano irá a la quiebra y que no tiene con qué pagarle sus deudas al Estado y otros más de 700 acreedores. El Estado ya pidió que la quiebra se extienda a SOCMA y que sea esta firma la que se haga cargo de las deudas. Los Macri vacían entonces SOCMA para, en el caso de que esto avance -hoy está trabado en la Corte Suprema y sin vistas de resolución próxima-, cuando lleguen a SOCMA no haya nada.Porque es accionista de SOCMA pero sus familiares llevan adelante estos vaciamientos sin él, por ende, lo perjudican como accionista. Lo intentó plantear en la última asamblea, tal como publicó El Destape, pero todas sus intervenciones fueron borradas del acta oficial de la empresa. Ahora dio un paso más y los intima por carta documento a que le den información y que paren con el vaciamiento.Los que recibieron las cartas documento son, en primer lugar, los familiares Macri que son accionistas de SOCMA. Mauricio Macri no figura entre ellos, ya que en los papeles les traspasó esa parte de su herencia a sus hijos. Los que si aparecen son:-Gianfranco Macri, el hermano del medio que a todas luces opera de testaferro del mayor, Mauricio.sus sobrinos Rodrigo y Franco Valladares Macri, hijos de la fallecida Sandra MacriFlorencia Macri, la hermana menor de los tres varones, fruto del matrimonio de FrancoPero no solo fueron intimados los Macri, también sus directivos de confianza que manejan el día a día de las empresas y son una pieza clave en las maniobras de vaciamiento. Estos son:Edgardo Próspero Poyard, director de SOCMAEzequiel Fernando Viejobueno, director de SOCMAJaime Cibils Robirosa, director de SOCMA y presidente de Correo ArgentinoSergio Julio Lobbosco, síndico de SOCMAMarta Elizabeth Lira, síndico de SOCMARoberto Leonardo Maffioli, a cargo del managment de SOCMA y hombre de extrema confianza de MauricioVíctor Composto, también en el managment de SOCMACARTA 1: CORREO ARGENTINOEn la carta documento referida a Correo Argentino Mariano Macri intima a sus hermanos y sobrinos y a los directivos de SOCMA a que en 72 horas le den “libre acceso a los libros y papeles sociales correspondiente a las operaciones relacionadas con el accionar de la sociedad (…) atento a que dicho obrar trae aparejadas graves consecuencias a SOCMA AMERICANA SA y a sus accionistas”. “Lo intimo en igual plazo, a que cede de manera inmediata y/o se abstenga de seguir realizando cualquier tipo de maniobra de ocultamiento y de traspaso de bienes que integran el patrimonio societario, en perjuicio de los activos de la sociedad y en desmedro de mis derechos como accionista”, sigue la carta documento a la que accedió el medio El Destape. En la última asamblea de accionistas Mariano Macri enumeró varias ventas de empresas en dólares cuyo destino fue ocultado.En la carta documento Mariano Macri les advierte que si no le dan la información y paran con el vaciamiento iniciará acciones legales y los denunciará por varios tipos de defraudaciones y por presentar balances falsos. Esos balances incluyen uno con la firma de un síndico que llevaba 4 meses muerto, tal como reveló El Destape.En la última asamblea de accionistas Mariano Macri habló del tema Correo pero nada quedó asentado en el acta oficial de SOCMA. Tuvo que dejar registro un escribano que llevó Mariano Macri, en otra acta donde consta: “CORREO ARGENTINO: Nada se menciona respecto de la denuncia penal en la que se investiga la posible comisión de un delito de acción publica, consistente, en principio, en la posible defraudación por administración fraudulenta y vaciamiento de Correo Argentino SA”.En esa asamblea el menor de los Macri informó a sus familiares que se presentó en la causa que maneja el juez Ariel Lijo, expediente que lleva más de 4 años pero que el magistrado aún no llamó a Mauricio Macri a indagatoria. Mariano pidió ser querellante “en su calidad de accionista” porque “podría traer graves consecuencias a Socma Americana SA y a sus accionistas”. Presentó una moción para que SOCMA, como accionista controlante de Correo, se presente también como querellante “a los fines de esclarecer el obrar de su empresa controlada, la responsabilidad del Directorio y CEO de la empresa hoy fallida”. Esto ni siquiera figuró en el acta oficial de la reunión.Ahora, en la carta documento, les advierte a sus familiares que si continúan con su negativa a promover esa causa judicial los denunciará a ellos.La segunda carta documento que recibieron los familiares de Mariano Macri y los directivos de SOCMA se refiere a la relación con el Meinl Bank, un oscuro banco de orígen austríaco hoy en bancarrota que figura en varias operaciones con el holding Macri y es a su vez el principal acreedor privado de Correo Argentino.En la última asamblea de accionistas de SOCMA Mariano Macri planteó el tema y dijo que la deuda de SOCMA con el Meinl Bank es “una típica operación de Back to Back”, una forma de vaciamiento las empresas. El menor de los Macri planteó que los accionistas tenían que hacer una denuncia penal para saber “quién es el beneficiario final de esta maniobra” y que en caso de que no se aprobara la moción lo haría él. No sólo no se aprobó: ni siquiera lo pusieron en el acta oficial de la Asamblea.En la carta documento ahora los intima a que le concedan “libre acceso a los libros y papeles sociales correspondiente a las operaciones relacionadas con la refinanciación de la deuda con el Meinl Bank” todo “a fines de determinar quién es el beneficiaro final de esta maniobra de desapoderamiento del capital accionario de SIDECO AMERICANA, atento a que dicho obrar trae aparejadas graves consecuencias a SOCMA AMERICANA SA y a sus accionistas”.También, como en el caso de Correo, los intimó a que cesen con las maniobras de “incrementos insostenibles del pasivo societario, ocultamiento y de traspaso de bienes que integran el patrimonio societario en perjuicio de los activos de la sociedad y en desmedro de mis derechos como accionistas”.