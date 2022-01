De Leo rechazó las denuncias contra Carrió y sostuvo que hay una campaña sucia contra ella

“Es un dato que preocupa mucho, pero era previsible”, dijo el senador José Andrés de Leo. “Si tenemos que rescatar algún elemento positivo es que el Gobierno no ha ido por una estrategia que ha fracasado como el confinamiento. Hay que avanzar en cuidados y protocolos. No obstante, todavía no se ve un plan concreto”, sostuvo en diálogo con Política Argentina.

las investigaciones clandestinas que ordenaba la mesa judicial se las entregaban a “Carrió o alguno de sus secuaces”.

“Es lamentable el comportamiento de estos personajes que lo que buscan es estar al servicio de intereses”, señaló al cuestionar el hecho de que “los servicios de inteligencia siguen funcionando de forma descontrolada, siempre al servicio de alguien, pero en eje de sus propios intereses”.

El senador cercano a Elisa Carrió cuestionó además los cambios que se realizaron en la Ley 14.836., recalcó.Por último, cuestionó las afirmaciones de Hernán Casassa , contador y proveniente de la división Activos Ilegales de la Policía Bonaerense, quien aseguró que“La Justicia tendrá que investigar y expedirse de los dichos lamentables de Marcelo Villegas”, remarcó De Leo al apuntar contra el ex ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal.Respecto de las denuncias contra Elisa Carrió, consideró que las mismas, enfatizó.