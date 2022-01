Alberto Pérez manifestó que Vidal "debería dejar la banca", si se certifica la veracidad del video

El exfuncionario de Daniel Scioli en la Provincia de Buenos Aires, Alberto Pérez, manifestó que María Eugenia Vidal "debería renunciar" a su cargo como diputada nacional por la Ciudad si se confirma la veracidad del video en el que lo ve en una reunión a su exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas expresando su deseo de tener una Gestapo para perseguir gremialistas en una charla con empresarios y agentes de la AFI, entre otros.En este sentido sostuvo, "¿qué puede llegar a decir Vidal respecto al video que salió? más que decir, debería dejar la banca" y afirmó que "todos los que hayan sido parte de la mesa persecutoria, van a tener que dar explicaciones de sus actuaciones, la justicia lo debe investigar". "La mesa judicial esta saliendo a la luz, operaban y creaban causas con cosas que realmente dan lástima, nos hicieron mucho daño, jamás nos hubiese molestado que nos investiguen", indicó en declaraciones a Radio10.Pérez comentó que "el macrismo tiene mucho cinismo, todos dependen de Mauricio Macri, él es el jefe doctrinario, marca los lineamientos" y resaltó que el expresidente "es el cinismo puro, es aquel que miente, todo lo que él diga se debe saber que esta haciendo todo lo contrario". "Vidal tuvo las mismas políticas que Mauricio Macri, desprestigiar a Daniel Scioli y por eso armaron la mesa judicial" comentó y acotó, "nosotros vamos a actuar a derecho, no vamos a hacer lo que hicieron ellos".El exfuncionario bonaerense también remarcó que "una cosa es una investigación judicial con las garantías que tiene la constitución y otra cosa es una persecución política", añadió, "nosotros siempre estuvimos a derecho pero siempre nos atacaron y nos desacreditaron, era imposible poder aclarar lo que queríamos aclarar, pero por suerte el tiempo todo lo ordena" y subrató que "en 2019 apartaron a la jueza que nos daba garantía" por parcialidad.Para cerrar aseguró, "no quiero hacer lo mismo que hizo el macrismo conmigo, pero me parece que debe haber ética política" y aclaró que se va a presentar en la justicia "para conocer la veracidad de lo que se dice en los audios de la mesa judicial". "Siempre dije que éramos perseguidos y hoy empiezan a salir las pruebas que corroboran lo que estábamos diciendo, necesitamos que todo se aclare", concluyó Pérez.