Desde el PRO cuestionaron la forma de implementación del pase sanitario

“Estamos con preocupación por el aumento de casos, más allá de que uno ve que hay más contagios, pero menos efectos graves. Por eso, lo que ve es que la vacunación funciona bien y hay que estimularla”, señaló Daniel Lipovetzky en diálogo conEl diputado bonaerense del PRO se quejó por la organización de los centro de vacunación. “Estoy en la puerta del Estadio Único y lo que me encuentro es una fila de una cuadra a 35 grados de calor. Eso desestimula que la gente quiera vacunarse. Eso no es forma de estimular la vacunación”, dijo.Consultado sobre la posibilidad de retrotraer alguna medida vinculada con evitar la propagación del virus, remarcó: “Los mecanismos más que de restricción tienen que ser de promoción, que cuando la gente se vaya a vacunar no tenga que correr el riesgo de insolarse”.“Me preocupa también cómo están implementando el pase sanitario en la provincia de Buenos Aires. Las medidas tienen que ser más de estímulo que de restricción. En la provincia se tomaron medidas más restrictivas que a nivel nacional. Se pide, por ejemplo, pase sanitario para ir a un lugar gastronómico. Limitar el acceso a que una persona pueda ir a un establecimiento afecta a los lugares gastronómicos que ya vienen muy golpeados”, señaló.Por otra parte, cuestionó los cambios en la norma que modificaba la Ley de Relección Indefinida. “La sesión quedó todo bajó el paraguas de esa discusión. La prioridad era debatir el Presupuesto y lamentablemente todo quedó opacado por el otro debate de una modificación de una Ley que representa un retroceso en materia institucional”, sostuvo.Por último, cuestionó las declaraciones del ex ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas. “Más allá de que se haya hecho en un ámbito privado, está mal la expresión y hay que repudiarla. No hay que utilizar ese término para ningún tema y menos en lo que respecta a la representación de los trabajadores”, cuestionó.