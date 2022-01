El Gobierno ya tiene agenda para las próximas semanas: sesiones extraordinarias y negociación con el FMI

este miércoles habrá una nueva foto política con gobernadores, empresarios y sindicalistas, luego de que la semana pasada se reunieran con el presidente Alberto Fernández por el Consenso Fiscal. La misma tendrá lugar en Casa Rosada, a donde concurrirán para recibir los detalles de la negociación con el organismo que dirige Kristalina Georgieva. El encargado de dar a conocer la letra chica será el propio ministro de economía, Martín Guzmán.

Se espera un extenso temario, en el que se incluyan proyectos ya mencionados por el propio Presidente como la nueva ley de hidrocarburos, la de compre argentino, de electro movilidad y la ley agroindustrial. A estos podrían sumarse el Consenso Fiscal 2022 y la reforma del Consejo de la Magistratura.

otro de los temas que preocupa al Gobierno es el avance de la pandemia tras la llegada de la variante Ómicron. No obstante, el Jefe de Estado confirmó en declaraciones a la prensa acreditada en Casa Rosada que no se adoptarán nuevas restricciones frente al Covid-19.

El Gobierno nacional busca retomar la agenda política en 2022 con varios objetivos anotados, entre los que se destaca el esperado acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la posible convocatoria a sesiones extraordinarias a mediados de enero.Al respecto,Según pudo saber Ámbito, los gobernadores que integran la UCR y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, no asistirán al encuentro previsto para este miércoles a las 17. "No hay detalles de lo que incluye el acuerdo", dijeron fuentes del radicalismo consultados sobre por qué darán el faltazo. Argumentaron, además, que quieren que inviten a los jefes parlamentarios. "No vamos a ir solo para la foto", añadieron.Sobre la agenda parlamentaria, está previsto que en los próximos días el Gobierno convoque a sesiones extraordinarias.Labuscará generar un nuevo marco jurídico que fomente la inversión en gas y petróleo, el nuevo régimen jurídico para el sector autopartista y automotriz busca aumentar el volumen y el saldo exportador y generar incremento de la oferta de empleo del sector. En ambos casos, establece el acceso al mercado cambiario sobre el incremento exportador.Además, el proyecto busca renovar el Régimen de promoción de la construcción, es decir, el blanqueo de capitales para el sector, algo que en el sector fue bien recibido durante el 2021 pero tuvo una mala aplicación porque no se cumplieron con los plazos establecidos en la ley.En el caso de lapropone incentivos impositivos, exigencias de línea de producción y obligaciones contractuales para los próximos 10 años. La intención del Gobierno es, entre varios puntos, reconvertir la industria extractiva del litio para fabricar en el país baterías, que el transporte público de pasajeros se transforme en 10 años a la energía no convencional y todos los vehículos marchen hacia la producción de híbridos o eléctricos a gran escala. A partir de esto es que apunta tanto al transporte público, como los autos particulares y hasta las bicicletas.Labusca el agregado de valor y corregir las distorsiones de precios. Entre los puntos más importantes de la norma está que otorga un plazo de 10 años para la amortización de las inversiones, el recupero anticipado del IVA, un bono a futuro para la inversión en semillas, y uno de los puntos que más discusión genera que es la definición de la ganadería como un bien público de consumo popular.En el caso de la ganadería, y con el fin de atenuar la discusión respecto, la norma establece que los productores ganaderos, ante la valuación de hacienda vacuna para el impuesto a las Ganancias, podrán optar por valuar sus existencias al momento de la venta y no durante el tiempo de engorde.El otro proyecto es el de, que modifica la sancionada en 2018 y establece la preferencia a la adquisición, locación o leasing de bienes de origen nacional para entidades de la administración nacional, empresas y sociedades del Estado y organismos descentralizados.Asimismo, laes una iniciativa que el Gobierno busca avanzar con rapidez. El proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo eleva el número de integrantes de 13 a 17, mantiene el estamento político: tres diputados, tres senadores, un representante del Poder Ejecutivo (total 7) y lo que hace es aumentar la representación de jueces (3), académicos (2) y abogados (1): pasarían a ser 4 jueces, 2 académicos y 4 abogados.Una de las novedades que trae el proyecto es que establece la posibilidad de que el Congreso pueda designar representantes, aunque no sean diputados y senadoresTambién “en algún momento del verano”, según indicó la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, deberá ingresar el, que contemplará los principales lineamientos de la economía y tendrá como trasfondo el rechazo de la oposición al Presupuesto 2022.Por último,