Pese a los cambios en la invitación, Larreta confirmó que no irá a dialogar con el Gobierno por el FMI

a Horacio Rodríguez Larreta no le modificó nada en su posición el hecho de que la reunión entre Martín Guzmán y los gobernadores de todo el país para conocer a negociación con el FMI por la deuda que contrajo Mauricio Macri no incluirá a empresarios y sindicalistas: el jefe de Gobierno porteño confirmó que no asistirá mañana

Con un tono intransigente que parece mostrarlo más pensando en la competencia interna en Juntos por el Cambio de cara a elecciones que recién sucederán dentro de dos años,En un principio, el Gobierno nacional había organizado un encuentro que incluía, además de los gobernadores, a dirigentes sindicales y empresarios, pero tras las críticas y la negativa conjuntas de los mandatarios de JXC (Larreta,) decidió achicar la convocatoria.Sin embargo tampoco fue suficiente para el alcalde porteño, que hoy confirmó que tanto él como los gobernadores de la coalición opositora no asistirán al encuentro de mañana con el ministro de Economía para hablar del avance de las negociaciones con el FMI, porque “así como está planteada es una reunión política”., argumentó Larreta, al hablar esta mañana en un acto en el cual se anunciaron más ambulancias para el SAME.El dirigente PRO, que tiene aspiraciones presidenciales para 2023 pero mucha competencia interna en su partido y en JXC, ratificó la voluntad de la coalición opositora de “colaborar con la Argentina en su negociación" con el FMI, pero insistió en que "así como está planteada, es una reunión política más que una reunión en serio de trabajo institucional"., insistió Rodríguez Larreta. También se animó a soltar una suerte de spoiler de la perspectiva dura que tendrán para apoyar un acuerdo del Gobierno con el FMI, al condicionar que lo harán si están “en el marco de un plan económico que muestre cómo Argentina va a crecer y generar trabajo”.Con la reunión que mañana con los gobernadores para explicarles el alcance del programa que se propone el gobierno poner a rodar con el Fondo en el horizonte, el propio Guzmán dejó en claro el valor que estos encuentros tienen para las negociaciones con el FMI."Es importante un apoyo amplio para lograr las mejores condiciones con el FMI", destacó Guzmán en una entrevista reciente con la agencia oficial Télam, que señaló que el valor tiene que ver con "seguir construyendo entendimientos con la comunidad internacional".Y agregó: "Pensemos que estamos negociando con el resto de todos los países del mundo. Es muy importante que la Argentina tenga una posición fuerte, una posición con apoyo amplio de la sociedad, de los distintos frentes políticos también, para poder lograr las mejores condiciones para nuestro país".