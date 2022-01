Denuncian que Macri y Rosenkrantz vacacionan "juntos" en Villa La Angostura

Rosenkratz y Macri juntos en Cumelén de Villa la Angostura, en Neuquén. No me gusta que usen mi provincia como guarida de corruptos. #1FMarchamosALaCorte — silvia sapag (@silviasapag) January 3, 2022

Piedra Libre para el Juez Supremo Carlos Rosenkrantz y Agustina Cavanagh que comparten el Country Cumelen en Villa La Angostura Neuquen, junto a Mauricio Macri y Juliana Awada — Eduardo Valdés (@eduardofvaldes) January 4, 2022

Con un tuit de apenas 130 caracteres, la senadora por Neuquén Silvia Sapag volvió a agitar las ya agitadas aguas del Poder Judicial, más precisamente las de la Corte Suprema., fue el breve texto que desató un aluvión de especulaciones.A su turno hizo lo mismo el diputado del Frente de Todos Eduardo Valdes quien sumó información y agregó:Cada vez que puede vacaciona allí, no importa la época del año, y ya tomó como costumbre pasar las fiestas en la casa del empresario Jaime Fernández Madero que, según sea la fuente consultada, se la presta o se la alquila todo el tiempo.Cumelén no es solo una elección de Macri, sino que en sus 30 hectáreas al borde del lago Nahuel Huapi, pasan sus días de descanso su íntimo amigo Nicky Caputo, su ex ministro Luis Caputo y una larga lista de personajes más aristocráticos que van desde la reina de Holanda Máxima Zorreguieta a Ignacio Blaquier, pasando por Pablo Roemmers, Alejandro Roviralta o Luis Otero Monseguer.Pero este fin de año el otro visitante que según la senadora Sapag concitó la atención de los discretos vecinos fue el autoelegido vicepresidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, que también habría pasado allí las fiestas en compañía de su pareja. Una curiosa coincidencia temporal y de lugar con quien lo nombró por decreto en ese tribunal, justo cuando están al rojo vivo las polémicas por la relación más que íntima entre buena parte del Poder Judicial y el bloque opositor compuesto por Juntos por el Cambio y sectores mediáticos y empresarios., declaró Sapag en diálogo con el medio patagónico LMNeuquén.agregó. "Rosenkrantz fue puesto en la Corte Suprema por decreto y después termina siendo presidente votándose él mismo. Es muy terrible lo que está pasando en la justicia. Son muy tremendos los mensajes que tanto Macri como la Justicia está dando a la sociedad", concluyó.Cumelén nació de la mano de Exequiel Bustillo en la década del 30 del siglo pasado. Conocido miembro de la aristocracia porteña y primer presidente de Parques Nacionales, convenció a su hermano, el arquitecto Alejandro Bustillo (el diseñador del hotel Llao Llao), para que dejara su marca en las primeras construcciones del lugar.La historia está resumida por el propio Exequiel Bustillo en su libro "El despertar de Bariloche", donde cuenta por qué eligió ese nombre para bautizar la zona.”, asegura.Resulta revelador del espíritu tan poco nacional de esa aristocracia que elija la expresión francesa "Sans Souci" en lugar de su traducción al castellano: "Sin preocupaciones". Casi un siglo después, seguramente Mauricio Macri se identifica por duplicado.Bustillo disfrutó con exclusividad de la belleza de la zona hasta que en el primer gobierno de, que era un declarado admirador de los parques nacionales y los atractivos de los paisajes montañosos, se difundió la versión de que esas tierras serían expropiadas para desarrollar iniciativas de turismo social.. Hay que decir que además de plantar su bandera antiperonista hizo un excelente negocio. El había comprado en 1931 las tierras donde construyó Cumelén a valor fiscal. Difícil imaginar otro lugar mejor para que Mauricio Macri se sienta más identificado.