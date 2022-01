Alberto sobre la "Gestapo": "Hacer espionaje y persecuciones criminales es asqueante e inadmisible"

el fin es "que se investiguen acciones del anterior gobierno que promovieron el espionaje ilegal y diversas persecuciones judiciales contra sindicalistas y opositores"

"¿Para que existían esos teléfonos encriptados? ¿Qué secretos preservaban funcionarios políticos, y judiciales con empresarios? ¿Qué conversación secreta tenía con funcionarios políticos, fiscales o jueces un empresario del juego devenido en 'operador judicial'?" y manifestó que las mismas exigen una respuesta

"Acabar con esos hábitos ilegales desplegados en la inteligencia macrista, revaloriza el Estado de Derecho y la convivencia democrática", concluyó Fernández

El Jefe de Estado,, "la Justicia Federal investiga una denuncia que he ordenado hacer a la Agencia Federal de Inteligencia" advirtió y expresó queEn este sentido -y a partir de la nueva información que se conoció por el trabajo del organismo de inteligencia-y resaltó que "se asignaron esos dispositivos, Procurador de PBA;, ex presidente de Boca;, ex ministro de justicia de PBA;, ex Fiscal General de CABA, entre otros".El presidente lanzó una serie de preguntas,, calificó.Para cerrar advirtió quey la existencia de indicios graves, precisos y concordantes "que dan cuenta de un presunto método ilegal de persecución". "He impuesto a la intervención de la AFI, el deber de poner al servicio de inteligencia en favor de los intereses nacionales" comentó y agregó que así lo hace hoy.