"Harto del vice de Lavagna": Fernando Iglesias a Morales por reconocer que Macri contrajo la deuda con el FMI

Fernando Iglesias, el diputado nacional ultramacrista de Juntos por el Cambio, atacó con violencia a Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy y presidente de la UCR nacional, luego de que éste negociara la presencia de las provincias conducidas por Juntos por el Cambio en la reunión con Martín Guzmán y reconociera que fue Mauricio Macri quien contrajo la deuda impagable con el FMI

Desde el crédito del FMI (2018) hasta el final de mandato de @mauriciomacri la deuda total bajó. Los fondos se usaron para pagar deuda que estaba a mayor interés. No "contrajimos la deuda", ignorante. Tuvimos que pagarla junto con el déficit fiscal que dejó el peronismo. Estudiá pic.twitter.com/Ztjtlu6G9q — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) January 5, 2022

"Me tiene harto el vice de Lavagna"

Me tiene harto el vice de Lavagna. — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) January 5, 2022

Sin nombrarlo pero con una referencia clara a su persona,El ex entrenador de voleibol que integra el sector de los "halcones" se la agarró con el caudillo radical, que aspira a ser candidato a presidente por la UCR y competir contra el o los candidatos del PRO, debido a que este último diálogo con Alberto Fernández para acercar posiciones y enviar representantes a la reunión sobre las negociaciones con el FMI., reconoció el jujeño.Morales, en un gesto que expone las fisuras y la tensión que se vive en JXC, anticipó al hablar por radio que iban "a salir los halcones" del PRO a pegarle por plantear una postura moderada. Y acertó., afirmó Iglesias por Twitter, de manera insólita porque interpretó los niveles de endeudamiento sin referencia previa a 2018 y sin diferenciar tipo ni moneda.En ese punto, inició el maremoto de violencia de Iglesias., le espetó el legislador al gobernador de Jujuy., completó Iglesias en referencia a la candidatura de Morales en 2017 acompañando al ex ministro de Economía, en otro tuit que lanzó suelto.Otro "halcón" que se sumó a la respuesta a Morales, pero sin la vehemencia de Iglesias, fue su amigo también diputado Waldo Wolff. "La deuda la contrajimos estimado Gerardo Morales para pagar la que dejaron. 3/4 de U$ se usaron para refinanciar a tasa menor del 14% que se le pagaba a Chávez. Es hija del déficit que siempre es récord en populismo. Dialogar no es ser funcional al relato", escribió.