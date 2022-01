Fuertes cuestionamientos al silencio de Vidal a 10 días del escándalo de la Gestapo antisindical

Gracias, @martinyeza, por mostrarles con tu decisión a todos los argentinos que puede haber alternancia en el poder. También quiero agradecerles a los 37 diputados y senadores de @juntoscambioar y de otras fuerzas por defender la democracia y decir que no. https://t.co/gcrxWQJWjk — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) December 29, 2021

"silencio cómplice de Macri", al advertir que la misma metodología que estableció el macrismo y que se pueden observar en Comodoro Py, en las denuncias del Juzgado de Dolores sobre el espionaje a las familias del ara San Juan, el Lawfare, la creación de causas y "también se vio reflejado en la provincia"

"Creo yo que el silencio de muchos de los integrantes de Juntos por el Cambio tiene que ver con eso deben tener temor porque sino ya deberían haberse expedido"

"Ni siquiera sé dónde está, es el escándalo político más grande de los últimos dos años con evidencias y testimonios y la exgobernadora no opina", dijo, y remarcó "es diputada nacional tiene responsabilidades públicas si no está en Buenos Aires tiene que agarrar un micrófono llamar a una radio o los programas de televisión y explicar"

"La responsable directa en la provincia de Buenos Aires fue la señora Vidal, el brazo ejecutor judicial fue Conte Grand y a nivel nacional fue el expresidente, como le digo yo, 'el espía' Mauricio Macri"

"comenzaron con todo ese proceso de perseguir, apretar y armar causas pero son todos lo mismo eran todo lo mismo la misma banda que nos espía vanos armaba causas y la misma banda que lleva adelante un modelo económico que destrozó la economía de nuestro país"

"fíjate Pepín Rodríguez, cuando tiene el poder una soberbia que se lleva todo por delante, inventa causas, cuando no tienen el poder se rajan como ratas, como están escondidas hoy"

el 15 de junio de 2017. Allí, los participantes del meeting hablan sobre el armado de causas y una "Gestapo" contra los dirigentes sindicales.: escribió una nota en Infobae lamentándose por la modificación de la ley que permitirá una re-reelección en la Provincia, compartió un tweet del intendente de Pinamar, Martín Yeza, sobre el mismo asunto y público un saludo desgrabado un feliz 2022 cuando iniciaba el 1° de enero,La jefa del Bloque de Senadores bonaerenses del Frente de Todos,, en conversación conse refirió alal cual catalogó como unEn ese sentido, recordó que en 2017 hizo pedidos de informe a Cristian Ritondo sobre el procurador bonaerense Julio Conte Grand, ya que en la provincia había siete bases de inteligencia instaladas.A su vez,, sostuvo, y respondió estar "totalmente convencida" de que existen más videos., analizó.García se preguntó "si la ex gobernadora Vidal no tuviera absolutamente nada que ver, ¿No estaría opinando?” y acotó:Por su parte, el cotitular de la CGT y dirigente camioneroindicó que "la verdad salió a la luz después de 4 años,".Asimismo pidió que caigan los responsables., también en diálogo conEl líder de los camioneros resaltó que "seguramente, según versiones que uno escucha, hay muchos más videos y ojalá salga todo a la luz y que estos tipos la paguen" y agregó, "por el daño no solo judicial sino económico que han dejado en nuestro país y hoy lo estamos pagando"., declaró.Moyano consultado acerca de sí existían dos esquemas distintos de espionaje y persecución subrayó que, "ellos tenían un plan económico y lo tenían que llevar adelante como sea, no se corrieron un eje de lo que mandaba el fondo monetario internacional y como algunos nos supusimos en la calle no nos la perdonaron". En este sentido planteó que como no pudieron llevarlo adelante,Para cerrar, el referente de la CGT alertó quéy añadió,. "No escuché a nadie hablar o hacer mea culpa, ellos son los campeones de la moralidad y la honestidad y fíjate lo que está saliendo a la luz", concluyó.