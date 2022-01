Cristina compartió una dura carta contra Conte Grand que escribió un cura ex alumno del procurador

El padre Francisco "Paco" Olivera escribió una durísima carta contra Julio Conte Grand, el procurador de la provincia de Buenos Aires que hoy está en el ojo de la tormenta por el escándalo de la reunión "Gestapo" antisindical, y fue compartida por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en sus redes sociales

El Frente de Todos ya movió al pedir el juicio político contra el jefe de los fiscales, por considerarlo parte fundamental de la “Gestapo” que impulsó el macrismo para armar causas contra sindicalistas, evidenciada en un video difundido del que participaron exfuncionarios de, referentes de Juntos por el Cambio y jefes de la AFI."Usted fue mi primer profesor de Derecho Civil en la Universidad ´Católica` Argentina de Puerto Madero, miembro del Opus Dei, muy simpático con les adolescentes que tenía consigo (yo era el único mayor) pero también formateador de cabezas,", arranca fuertísimo el cura integrante de la Opción por los Pobres en una carta abierta publicada en Página 12.Luego le advierte que se suma a los que "le piden la renuncia" por "miles de razones contundentes" que comparte, antes de advertir que "solamente" quiere "sumar una: usted se declara públicamente católico y miembro del Opus Dei quien en su ideario habla de una ´llamada universal a la santidad y del valor santificador del trabajo ordinario`., disparó "Paco".Luego le recuerda las críticas del papa Francisco sobre "miembros del Poder Judicial", pese a aclararle que conoce que Conte Grand está en la "vereda de enfrente del pensamiento papal". En ese punto le advierte que "lo ha hecho todo mal y que por moral cristiana ya debería haber renunciado hace rato e irse a confesar para que Dios le perdone sus pecados"."Dudo que tenga dolor de los pecados, menos propósito de enmienda para peor por ahora el pueblo bonaerense es el que paga la penitencia por sus actos con procesos falsos, cárcel y más", le reclama.Allí le cita a "Lucas 18,1 al 8" y le señala que "la viuda es hoy el pueblo que no va a parar hasta que usted se vaya" y el "clamor es ya ensordecedor, no sé cómo usted no lo oye"."Se despide su ex-alumno, sacerdote y abogado (espero que no como usted", cierra Olivera, antes de enfatizar más ideas de Francisco acerca de que "el lawfare (...) generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales" y que "para garantizar la calidad institucional de los Estados es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas".