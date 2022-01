El día de Dujovne reconoció que Macri heredó "un nivel de deuda de los más bajos del mundo"

la hipótesis de los "halcones" del PRO, que responden al propio Macri y a Patricia Bullrich, se choca de frente con Nicolás Dujovne modelo 2016, cuando se despeñaba como economista y defendía al nuevo gobierno de Cambiemos, al que luego se sumaría como ministro de Economía

"El gobierno argentino tiene una deuda neta, si le restamos lo que se debe a sí mismo después de que nacionalizó los fondos de pensión, de 20% del PIB, si le sacamos de eso los organismos internacionales 16 y de esos 16, 8 denominados en moneda extranjera"

La invitación y posterior reunión entre el Gobierno nacional y los gobernadores de todas las provincias menos CABA para informarles avances y dificultades en la negociación con el FMI arrojó a la opinión pública una discusión que parecía saldada:Sin embargo, la reticencia dea dialogar con el ministro de Economía y la postura "consensual" deimpulsaron como avalancha una nueva discusión. El gobernador jujeño reconoció -lo obvio- que el préstamo lo tomó Juntos por el Cambio y que, por eso,. PeroLa hipótesis del ex entrenador de voleibol es que "desde el crédito del FMI (2018) hasta el final de mandato de Macri la deuda total bajó" y que. La conclusión de esa idea es queSin embargo,Es que en la conferencia de prensa "Seis meses de Macri, perspectivas para la Argentina" que Dujovne encabezó en junio de 2016, antes de reemplazar aen el cargo de Hacienda, el economista sostuvo con un dejo de crítica que en ese momento Argentina teníaSegún su teoría, lo que entonces era una herencia de deuda "bajísima" de Cristina Kirchner se debía a que "dentro de todo este conjunto de problemas que dejó la administración anterior también dejó una bendición", que acto seguido explicó bajo la idea de que, incluso precisaba con certeza Dujovne, mirada similar a la que exponen los economistas no encolumnados con la oposición actual.Describió a esa situación como "una deuda realmente muy baja" y puntualizó que "las empresas tienen un endeudamiento inferior a un tercio de su patrimonio", lo cual constituye "niveles de apalancamiento bajisimos en cualquier medida regional o internacional", situació que se repite en "las familias (que) dedican nada más que 5% de su ingreso disponible al pago de un nivel de endeudamiento equivalente al 5% de su ingreso anual disponible"., concluyó.Sucede que en 2016 e incluso podría decirse que hasta 2019, cuando Cambiemos abandonó el poder, el macrismo, como Dujovne, contabilizaba la deuda separando los compromisos en moneda extranjera de aquellos al interior de organismos del país. Esto último se hace, y lo hacía el ex ministro de Economía de Macri, porque incluir la deuda con entes del Estado nacional de la totalización del pasivo relevante sería como contar la deuda que existe entre dos socios como aquella que uno o ambos tienen con un banco o un usurero del barrio.