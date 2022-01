Ex funcionario de JXC autor de la inflación "10% + - 2" dice que "´la pandemia` ya es una enfermedad mental"

Lucas Llach, que después de ser eyectado del BCRA por su fracaso recaló en el Banco Nación de Juntos por el Cambio, opinó a través de Twitter que "l COVID ya es una enfermedad manejable" y "´la pandemia` ya es una enfermedad mental", que según él, sólo ven "burócratas y militantes de variado tipo"

El COVID ya es una enfermedad manejable que tiene algunas víctimas, como otras enfermedades, y "la pandemia" ya es una enfermedad mental y una pasión de burócratas y militantes de variado tipo. — 🇦🇷 lucas llach (@lucasllach) January 7, 2022

Gracias por darme la razón, Paula! No esperaba confirmaciones tan contundentes. Seguí andando en la calle con barbijo como si el futuro de la humanidad y tu prójimo dependiera de vos. — 🇦🇷 lucas llach (@lucasllach) January 7, 2022

Gracias Frantz! Me sentiría un fracaso si un kirchnerista de modesto IQ pensara lo contrario. — 🇦🇷 lucas llach (@lucasllach) January 7, 2022

El mismo vicepresidente del Banco Central nacional que en el gobierno dese hizo famoso por pronosticar en 2018 con filminas una inflación depero que finalmente terminó en 47,6% tieneque, con la variante Ómicron como preocupación, todavía afecta al mundo.Es queAl menos el contexto debería activarle a Llach el filtro del superyó, pero evidentemente no le sucede. Es que lanzó esa afirmación ayer,(fue la segunda jornada alrededor de esa cifra).Más allá de distintas teorías acerca del futuro de la enfermedad, los datos indican, además, que la variante Ómicron de coronavirus ya se propaga en 132 países y Estados Unidos sufre un millón de casos en 24 horas, unos 300.000 en Francia y más de 200.000 en Reino Unido. En Europa, algunas naciones hablan del sistema de salud amenazado nuevamente e incluso en ese continente buscan sostener la presencialidad pero se debate si puede mantener las escuelas abiertas frente a la suba de contagios.Sin embargo, Llach no recapacitó ni ante los cuestionamientos e información que le hicieron llegar usuarios de la red social. Ante una persona que le mostró la información acerca del profundo aumento de internaciones de niños por Covid en el Garrahan, el ex funcionario macrista e integrante de la UCR respondió con chicanas."Gracias por darme la razón, Paula! No esperaba confirmaciones tan contundentes.", tuiteó.Luego le recordaron su paso, pifie y fracaso por el BCRA, y Llach siguió enojado pero con tintes de supuesta superioridad intelectual., fue su contestación.