El cuestionamiento de Camaño a Juntos por el Cambio: Argentina no tiene salida si no supera la grieta

Para la diputada nacional del Interbloque Federal, Graciela Camaño la dirigencia de Juntos por el Cambio "no encuentra la forma de ponerse de acuerdo" y consideró que "hay una competencia sobre liderazgos con vistas a 2023" que, dijo, "saca de foco a la sensatez".

También valoró el trabajo del presidente de Diputados y aseguró que “sería deshonesto decir que la puerta quedó cerrada”. "Hizo un muy buen trabajo durante la pandemia habilitando la tecnología para poder seguir trabajando. Pondero esa parte de su gestión. No soy tan mezquina como otros. Con el consenso de todos logramos establecer un sistema que nos permitió seguir trabajando", enfatizó.

, recalcó.La legisladora de Identidad Bonaerense se mostró además a favor de volver a impulsar la idea de una tercera vía, como alternativa a las dos fuerzas mayoritarias. "Argentina no tiene salida si no se supera la política de la grieta, la confrontación, el ir a los extremos", enfatizó.Y señaló: "Como Consejo de la Magistratura debemos tomar todas las medidas para ponerlo activo durante la feria, elaborar los padrones, que es un trabajo que tenemos que hacerlo junto con los estamentos. Son tres estamentos que deben convocar a elecciones. Otra cosa que me queda clara del fallo, y de hecho lo expresé en un escrito que presenté al Consejo, es que deben ir a elecciones".