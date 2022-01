La Justicia le impone una perimetral al padre de Nahir Galarza, pero desestimó la denuncia por el crimen de Pastorizzo

Yamina Kroh la madre de Nahir Galarza declaró ante la Justicia en el marco de la denuncia contra su ex marido por el crimen de Fernando Pastorizzo. La joven condenada a cadena perpetua por matar a su novio a fines de 2017 ahora dice que el asesino es su papá. La exposición de Kroh duró mas de dos horas y tuvo momento dramáticos dijeron fuentes judiciales a minutouno.com.La Justicia ordenó imponer distancia perimetral para el ex policía, Marcelo Galarza respecto de su ex esposa y darle un botón antipánico a la mujer. La causa que se abrió por abuso sexual infantil fue girada y se va a tramitar en Paraná, junto con las pruebas con que se acompañó la denuncia. Además dispusieron incrementar la seguridad pertinente para la detenida Nahir Galarza en la cárcel de Paraná.La Justicia de Gualeguaychú desestimó in límine la denuncia realizada por Nahir Galarza contra su padre por el crimen de su exnovio, Fernando Pastorizo. La fiscalía de esa ciudad entrerriana consideró que ese homicidio por el que la joven fue condenada a prisión perpetua ya fue analizado en distintas instancias judiciales. De esta manera fue echado por tierra el planteo presentado la semana pasada que pretendió darle un giro al caso ocurrido en diciembre de 2017, y que desde entonces ocupó el centro de la atención mediática.Lo que dijo Nahir, según su abogada Raquel Hermida Leyenda, fue: “Yo no maté a Fernando, fue papá”, Marcelo Galarza, e inmediatamente la instruyó para que haga constar esa denuncia en la justicia. “Quiero que acuses al verdadero asesino y a los corruptos que taparon lo que pasó de verdad aquel día", le habría dicho.El dictamen del fiscal sostiene que lo actuado por el tribunal que condenó a Galarza por el crimen de su novio Pastorizo fue confirmado por las salas superiores. Ante esta situación, “se debe proceder a la desestimación in límine en relación a lo expresado de que sería Marcelo Galarza -padre de Nahir- el autor del homicidio de Fernando Pastorizzo, por haber sido tratado ese evento y ventilado en Juicio Oral y Público, y confirmado en diversas instancias superiores y estar a lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia de la Nación", dice el texto de la fiscalía.La abogada de la joven había denunciado al hombre por el homicidio de Pastorizzo y también por “violencia de género” contra su propia hija. Paralelamente acusó al fiscal de la causa, Sergio Rondoni Caffa, y al abogado Marcelo Reborsio, el primero que defendió a Nahir. A su vez, sumó a la denuncia una acusación por abuso sexual contra el tío paterno de Nahir y pidió medidas de seguridad tanto para la joven como para su hermano y su madre Yanina.Nahir Galarza, la joven de 23 años que a los 19 se convirtió en la mujer más joven del país en haber sido condenada a perpetua, fue juzgada y hallada culpable hace dos años de haber disparado contra su novio y matarlo en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú. Permanece alojada en la Unidad Penal 6 Concepción Arenal, de Paraná, y su condena está siendo revisada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que el fallo sea anulado y se lo revise con perspectiva de género.El recurso en queja directo a la Corte nacional es la última vía de apelación que tiene la defensa para intentar revertir la condena, luego de que el 20 de octubre del año pasado el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazara un recurso extraordinario federal para que el fallo sea revisado por el máximo tribunal del país.