El padre de Tehuel apuntó contra la Justicia a casi un año de la desaparición

Andrés de la Torre, padre de Tehuel, afirmó que la Justicia se mueve porque él le da "empujones" y la "molesta", al refirirse a la desaparición de su hijo, quien fue visto por última vez el 11 de marzo de 2021.Al respecto, De la Torre reconoció que siempre se "lo buscó muerto y nunca vivo". En este punto también añadió que la. En diálogo con El Destape Radio, el padre añadió que "no se siente atendido por el reclamo"."Me han escuchado, pero nunca tuve respuesta. Lo único que hicieron es aumentar la recompensa", dijo. Por otro lado, también lanzó fuertes críticas al ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, al sostener que le pidió "10 mil reuniones a Berni y nunca accedió". Como contrapunto indicó:En este punto, también hizo una fuerte críticas sobre la actuación de la Justicia al indicar:Por otro lado, con respecto a su actual situación en la lucha por encontrar a su hijo, añadió: "Estamos sin ganas, yo soy una persona grande, sin nada de batería, se te van las ganas. Uno hace lo que puede, soy humilde, no me puedo mover mucho, pero los grandes poderíos a nivel de comunicación no aparecieron mucho”.Por último, pidió