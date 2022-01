Vuelve Conectar Igualdad: se entregarán netbooks gratuitas para estudiantes y docentes

El Gobierno nacional oficializó la decisión de poner en marcha nuevamente el Programa Conectar Igualdad, mediante el que se entregó 5,3 millones de netbooks a estudiantes secundarios, entre 2010 y 2015

La medida deroga, a su vez, dos decretos de Mauricio Macri que había cancelado la continuidad del programa. Se trata del decreto 1239/16 que sacó, en primera instancia, el programa de la órbita de la ANSES, y un segundo decreto que creó el programa “Aprender Conectados”

A través de un decreto firmado por el presidente, el jefe de Gabinete,; y el ministro de Educación,, el Poder Ejecutivo explicitó que se realiza "con el fin de recuperar el espíritu" de la iniciativa lanzada en 2010 por la gestión de, actual vicepresidenta, y ante las necesidades de conectividad que se imponen en el contexto de la pandemia de coronavirus.Además, el Ejecutivo resolvió que el programa funcione y sea instrumentado por el Ministerio de Educación. En el decreto 11/2022, publicado en el Boletín Oficial, se define que el objetivo del programa pasa por "proporcionar recursos tecnológicos en las escuelas públicas de gestión estatal y elaborar propuestas educativas con el fin de favorecer la incorporación de las mismas en los procesos de enseñanza y de aprendizaje".La asignación de recursos tecnológicos, que es la cartera de Educación, detalla el texto.El Gobierno consideró que, más allá de la situación sanitaria mundial que potenció aún más la necesidad de herramientas que faciliten la educación a distancia, el acceso a tecnologías “se ha constituido en un elemento indispensable al momento de pensar los procesos de enseñanza-aprendizaje cuyo acceso debe ser garantizado por el Estado Nacional”.En ese sentido, se señaló que es responsabilidad del sistema estatal “proveer a una educación integral, permanente y de calidad para todos y todas los y las habitantes, y garantizar la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio del derecho a la educación”.Al asumir el ex presidente Macri inició el desmantelamiento del programa, hasta que en mayo de 2018 lo finalizó del todo. Creó, en cambio, el programa Aprender Conectados, que no entregaba las netbook a los estudiantes (como sucedía con Conectar Igualdad), sino que eran destinadas a las escuelas y los chicos sólo podían usarlas cuando estaban en el aula.En enero de 2020, ya bajo el mandato de Alberto Fernández, se hallaron en un depósito del Correo Argentino más de 100 mil netbooks y otros insumos tecnológicos pertenecientes a distintos programas educativos, como Aprender Conectados, que no fueron entregados por el gobierno anterior. Los insumos habían sido adquiridos entre 2016 y 2017 por la empresa EDUC.AR del Estado, pero pasaron por lo menos tres años guardados sin utilizarse.El ex ministro de Educación Alejandro Finocchiaro aseguró que las 100 mil netbooks confirmó que eran material del programa "Aprender Conectados" pero, según afirmó, figuran en los stocks oficiales y debían ser distribuidas durante 2020, aunque ya sin Juntos por el Cambio en la gestión. La administración del Frente de Todos no estaba enterada de su existencia.El Programa Conectar Igualdad no requiere inscripción previa de los potenciales beneficiarios ni existe "mérito" para obtenerlas, dado su espíritu igualitario. Es la cartera educativa quien promoverá "los acuerdos necesarios con las provincias y con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el adecuado cumplimiento de los objetivos del programa".Conectar Igualdad se financiará con las partidas que anualmente asigne la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional a Educación con fondos provenientes del Tesoro Nacional y ya no desde los recursos de ANSES, precisa el decreto firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y el ministro de Educación, Jaime Perczyk.