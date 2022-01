Monzó trató de "sicarios" a dirigentes de JxC y pidió un "scrum" de moderados para combatirlos

"los que estamos del lado de la mesura necesitamos generar un scrum" porque "al sicario se lo combate con volumen político" y que se deben dejar de lado la vanidad y el orgullo para generar una mesa integrada por "las personas que pensamos parecido"

"Siempre van a terminar marcando la cancha si nosotros no formamos nuestro propio equipo, tenemos que auto-convocarnos en una mesa" y subrayó que "ese es nuestro próximo paso para blindarnos de los halcones o sicarios"

"estos “halcones”, que me gusta llamarlos populistas baratos porque proponen remedios que no funcionan, saben manejar muy bien esos espacios homogeneizados de las redes sociales" y explicó, "cada vez la sociedad se fragmenta y se radicaliza más, estos personajes -que están en todo el mundo- surgen por una falencia: la falta de estadistas"

"Me gustaría que se siente en la cabecera de manera magnánima, el país merece que Mauricio se siente en ese lugar, pero de esta forma, porque así será respetado por todos" insistió y agregó "si él se sienta como candidato, lo único que va a lograr es mayor rispidez dentro del espacio, quizá dispersión y, tal vez, un triunfo en la interna, pero no sería bueno para la Argentina"

El expresidente de la Cámara de Diputados durante el macrismo,y acotó, "no tienen tupé ni límites a la hora de agredir, bombardean el diálogo, son efectivos y lo reditúan políticamente por el clickbait".En este marco planteó que, lista en la que incluyó a Larreta, Martín Lousteau, Rogelio Frigerio, Diego Santilli, Cristian Ritondo, Mario Negri, Rodrigo De Loredo y Luis Juez, entre otros. También dijo que la quiere en ese espacio "a la fuerza de Carrió, que fueron los más responsables en el debate del presupuesto".y advirtió que "esto se soluciona si los moderados tenemos la inteligencia de hacer un equipo, si no, las posiciones radicales tienen las de ganar".y alertó que "lo incómodo es entender al otro: ¿por qué es comunista o socialista? Es decir, la madurez política es ir al centro"., respondió.El Diputado expresó que los términos de halcones y palomas lo tienen harto,. También lanzó que le gustaria una fórmula "moderada" y "mixta" para las PASO de JxC, que incluya un radical y alguien del Pro, entre los que nombró a Larreta y Morales sin indicar quien encabezaría.Sobre la figura del expresidente y sus propuestas contestó, "no sé qué propone Macri hace mucho, porque no está saliendo, pero las reacciones son de mucha simpleza y tienden más a conducir al grupo de los extremos que a ir hacia el centro, sin dudas" y, sostuvo.Monzó destacó que la situación de Macri hoy "es casi un espejo" a la de Cristina en 2019, "ojo que, hoy, Macri debe ser el dirigente político con más votos en la interna de JxC, las PASO benefician a los que polarizan".Para cerrar el legislador recalcó queTambién aclaró que Macri puede volver en 2023, "Obvio, depende de él, no tengan ninguna duda de que es la figura más importante de Juntos por el Cambio, por esa calificación me gustaría que él se siente en ese lugar ayudando a armar y ordenar este espacio político" concluyó.